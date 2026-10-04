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Арсенал е фаворит за Антонио Нуса

  • 4 окт 2026 | 14:20
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Арсенал е фаворит за Антонио Нуса

Арсенал е фаворит за привличането на крилото на РБ Лайпциг Антонио Нуса през януарския трансферен прозорец. „Артилеристите“ обаче са изправени пред сериозна конкуренция от страна на градския си съперник Тотнъм.

След силен дебютен сезон в Бундеслигата за 21-годишния норвежец интересът към него от водещите европейски клубове продължава да расте. Английските Тотнъм, Нюкасъл и Астън Вила също проявяват сериозен интерес към таланта. Освен тях, италианският Рома вече е направил първоначални запитвания за норвежкия национал, а Байерн (Мюнхен), Барселона и Атлетико Мадрид наблюдават ситуацията отблизо.

Арсенал опита да привлече Нуса още през летния трансферен прозорец с предложение на стойност 34 милиона паунда, но РБ Лайпциг отказа да се раздели с крилото. Норвежецът пристигна в Германия от Брюж през 2024 година с трансфер на стойност 18 милиона паунда (21 милиона евро) и бързо се превърна в основна фигура в нападението на германския клуб.

В момента крилото има петгодишен договор до 2029 година със седмично възнаграждение от 36 500 паунда. РБ Лайпциг няма намерение да се разделя лесно със звездата си и е поставил цена до 55 милиона паунда за правата му, въпреки че текущата пазарна стойност на играча се изчислява на около 38 милиона паунда.

Подновяването на интереса от страна на Арсенал идва след травмата на Цолис, който бе заменен принудително по време на мача от Лигата на нациите между Гърция и Нидерландия. Впоследствие футболистът напусна лагера на националния си отбор поради разтежение на задното бедро, което накара треньорския щаб да търси нови опции за подсилване на фланговете.

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