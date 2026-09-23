От съдийската комисия в Англия признаха: Дузпата срещу Арсенал е неправилно отсъдена

Според единодушното решение на съдийския панел на Премиър лийг, отсъждането на дузпа, силно оспорена от мениджъра на Арсенал Микел Артета срещу Съндърланд, е било неправилно. Съдията Джон Брукс взе решението да отсъди 11-метров наказателен удар за задържане от страна на защитника на „артилеристите“ Езри Конса на Дан Балард от Съндърланд при корнер, като Давид Рая спаси наказателния удар на Енцо льо Фе, при което шампионите спечелиха с 2:0 на 12 септември.

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Артета беше бесен от решението и клубът се свърза с официалната организация за професионални футболни съдии в Англия (Pro Ref), за да поиска обяснение. Петчленната комисия от Премиър лийг за ключови инциденти в мачовете единодушно не се съгласи с решението на терена, заявявайки: „Въпреки че това беше много небрежно единоборство, при което Конса първоначално прегърна Балард, Балард предприема задържащо действие, което издърпва Конса върху себе си, така че и двамата падат на тревата.“

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Комисията подкрепи с мнозинство от 3-2 решението на ВАР съдията Стюарт Атуел да не се намесва, заявявайки обаче, че това не е явна и очевидна грешка. Комисията даде мнозинство от 3:2 подкрепа за решението на ВАР Стюарт Атуел да не се намесва. Артета каза след мача: „Решението е неприемливо. Гледах го 20 пъти и не мога да разбера как биха се сетили да отсъдят дузпа в такава ситуация или как ВАР трябва да се намеси. На това ниво, с цялата работа, която влагаме, това не може да се случи.“ Комисията е съставена от трима бивши играчи и треньори, един представител на Висшата лига и един от организация за професионални футболни съдии в Англия.

Междувременно, комисията единодушно се съгласи, че победният гол на Ерлинг Холанд в дербито на Манчестър по-рано този месец е трябвало да бъде отменен поради засада. Голът на Холанд на „Олд Трафорд“ на 13 септември беше зачетен, след като ВАР съдията Мат Донахю и неговият асистент Блейк Антробус установиха, че норвежкият нападател е бил в засада, но не успяха да изпратят съдията Майкъл Оливър да прегледа факта, че Енцо Фернандес се е намесил в ситуацията.

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Главният съдия на Pro Ref Хауърд Уеб заяви, че видимостта от тунела е попречила на Донахю, като очевидно той се е фокусирал върху изчистването на засадата на Холанд и проверката дали Фернандес е докоснал топката. Той каза, че асистентите на Донахю, включително Антробус, е трябвало да го убедят. Двамата бяха отстранени от мачовете от Висшата лига миналия уикенд. Pro Ref се свърза с Юнайтед, за да признае грешката и обеща преглед на процесите си след инцидента.

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В обобщението си, публикувано в сряда, комисията заяви: „Фернандес е в позиция на засада, опитва се да играе с топката, която е близо до него, и влияе върху способността на защитника и вратаря да играят с топката. Трябваше да се препоръча преглед от ВАР за пропусната субективна засада във фазата на атакуващото владение на топката.“ Решението за отстраняване на Фил Фоудън от Манчестър Сити в същия мач за нарушение срещу Бруно Фернандес от Юнайтед беше единодушно подкрепено, въпреки че комисията счете, че действията на Фернандес заслужават жълт картон.

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Снимки: Gettyimages