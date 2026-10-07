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Легенда на Арсенал разказа как сър Алекс е бил на един ден от това да подпише с Арсенал

  • 7 окт 2026 | 17:36
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Легенда на Арсенал разказа как сър Алекс е бил на един ден от това да подпише с Арсенал

Сър Алекс Фъргюсън е бил само на крачка от това да стане мениджър на Арсенал, преди в крайна сметка да поеме Манчестър Юнайтед през 1986 година. Това разкри легендата на „артилеристите“ Чарли Никълъс, който по това време е бил част от националния отбор на Шотландия заедно с Фъргюсън.

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Никълъс разказва, че по време на Световното първенство през 1986 година Фъргюсън му споделил, че Арсенал вече са му предложили договор. „Фърги ме попита: „Разкажи ми за Арсенал“. Казах му: „Страхотен клуб е, просто има нужда от разтърсване. Никога не сме успявали да се сработим с някои от най-добрите играчи. Всички съставки са налице, но ни липсва сърцето на отбора“, спомня си Никълъс.

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Според бившия нападател Фъргюсън бил впечатлен от предложението на Арсенал и от възможността да получи пълен контрол върху съблекалнята. Само ден по-късно обаче шотландецът съобщил на Никълъс, че е приел предложението на Манчестър Юнайтед. „Бях съкрушен. Помислих си: „Човече, мислех, че това ще е страхотно за Арсенал“. Разбирах защо избира Манчестър Юнайтед, но бяхме в позиция, в която можехме да постигнем успех по-бързо“, разказва Никълъс.

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Фъргюсън в крайна сметка прекара 27 години начело на Манчестър Юнайтед и се превърна в най-успешния мениджър в историята на клуба, печелейки 13 титли на Англия и общо 38 трофея. Арсенал пък назначи Арсен Венгер десет години по-късно, поставяйки началото на друга емблематична ера в историята на клуба.

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Снимки: Gettyimages

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