Скалони през сълзи: Никога повече няма да има някой като Лео Меси

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони направи изключително емоционално изказване след победата с 3:0 над Бенин в бенефисния мач на Лионел Меси с екипа на „гаучосите“. На пресконференцията наставникът не скри своята благодарност за привилегията да работи с легендата, с когото спечели световната титла през 2022 година.

„Това беше сбъдната мечта. Никога не съм си представял, че ще бъда треньор на най-добрия футболист в историята. Безкрайно сме му благодарни за възможността, която ни даде – да бъдем рамо до рамо с него“, заяви Скалони.

Селекционерът бе обзет от силни емоции, когато заговори за бъдещето без своя лидер на терена: „Сълзите идват от толкова много мисли и преживявания, които ми минават през главата. Ще бъде много тъжно да не го виждаме повече сред нас.“

„В момента работим с млади играчи, пътят продължава напред, но усещането да го имаш на своя страна е несравнимо. Никога през живота си не съм виждал подобна аура у никого другиго. Играчът, който беше способен да реши всеки мач с чистия си гений, вече няма да бъде тук. Единственият начин да компенсираме неговата липса е да изградим изключителен отбор, в който всеки да дава своя принос. Разполагаме със състав, способен да постигне големи успехи заедно. На терена никога повече няма да има някой като него, а наследството, което оставя след себе си, е невероятно“, допълни Скалони.

От думите на треньора се подразбира, че той наистина ще приеме предложението за нов договор. Настоящият му контракт като селекционер на Аржентина изтича в края на декември.

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