Преди бенефиса на Меси: Нов хаос около съперник на Аржентина, Бенин премина през сериозни перипетии

След като Буркина Фасо изпита огромни трудности около визитата си в Южна Америка, следващият съперник на Аржентина – националният отбор на Бенин, също се сблъска с пълен организационен кошмар. Африканската селекция ще има честта да се изправи срещу Лионел Меси в неговия последен международен мач на 7 октомври в Буенос Айрес, но подготовката за историческото събитие се превърна в истинско изпитание за скромния тим.

Аржентина разпиля Буркина Фасо в куриозна контрола дни преди бенефиса на Меси

Проблемите за гостуващите отбори в Аржентина напоследък зачестяват. Само преди дни „гаучосите“ разгромиха младежката формация на Буркина Фасо с категоричното 7:0. Гостите излязоха на терена напълно изтощени, след като кацнаха едва пет часа преди първия съдийски сигнал заради транспортна криза и блокада в Мароко. Сега подобна съдба сполетя и състава на Бенин.

Ultime adversaire de Lionel Messi avant que l'Argentin ne prenne sa retraite internationale le 6 octobre, le Bénin a connu quelques mésaventures avant de se rendre à Buenos Aires. Une histoire qui rappelle étrangement celle du Burkina Faso. https://t.co/NHEJV3P1dH — RMC Sport (@RMCsport) October 4, 2026

Според информация на изданието „Мегаспорт“, цитирана от RMC Sport, лагеръ тв Буенос Айрес на „гепардите“, както е прякорът на Бенин, е бил белязан от поредица битови и логистични неуредици. Африканците са се озовали в база без топла вода и с неработеща сауна, част от екипировката им се е забавила, а тренировъчният процес е протекъл на изкуствен терен с фитнес зала, която не отговаря на професионалните стандарти.

Пътуването също е било изключително тежко – делегацията на Бенин е прекарала цели 23 часа в икономична класа. Това доведе и до здравословни проблеми, като видеоанализаторът на отбора Жонас Биде е получил замайване и е припаднал. Едва три денонощия преди срещата трима от основните футболисти все още не бяха пристигнали: Жуниор Олайтан от Бешикташ, Шарлеман Азонгнитоде от ТПС и Саид Нгоби от ВПС. В крайна сметка два дни преди двубоя обстановката около селекцията се нормализира както в медицински, така и в организационен план.

¡ARGENTINA REPITE CON BENÍN EL MISMO MALTRATO ORGANIZATIVO QUE SUFRIÓ BURKINA FASO! La selección de 🇧🇯 Benín estaría viviendo un nuevo episodio de GRAVES PROBLEMAS ORGANIZATIVOS durante su visita a Argentina: ✈️ 25 HORAS de viaje comercial 🤢 Problemas de salud en parte del cuerpo técnico 🏨 Hotel con infraestructura precaria 🚿 Sin agua caliente 🏋️ Gimnasio en MALAS CONDICIONES ❌ Tres jugadores ausentes Y la polémica no termina ahí. También existe una FUERTE CONTROVERSIA ECONÓMICA: la federación local se quedaría con la TOTALIDAD de los ingresos del partido de despedida de Lionel Messi. ¿El “premio” para Benín? Haber enfrentado al MEJOR JUGADOR DEL MUNDO en su despedida. 😳🇦🇷🇧🇯 ¿OTRA VEZ LOS MISMOS PROBLEMAS? 🇦🇷⚠️ — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) October 4, 2026

Споровете не свършват дотук, като Аржентинската футболна федерация ще задържи целия приход от прощалния мач на Лионел Меси. Символичната награда за Бенин пък ще бъде, че ще се изправи срещу мегазвездата в неговия прощален мач.

Сблъсъкът на стадион „Монументал“ се очаква с огромен интерес, тъй като ще отбележи края на епохата „Меси“ с националната фланелка. Осемкратният носител на „Златната топка“ първоначално обяви оттеглянето си на 31 август след загубения финал на Мондиал 2026 и кончината на баща си Хорхе Меси по-рано същия месец.

Ръководството на Аржентинската футболна асоциация обаче реши да организира подобаващо изпращане на своя капитан именно в мача срещу Бенин. Президентът на местната федерация Клаудио Тапия разкри, че всички световни шампиони от 2022 година са поканени заедно със семействата си, за да станат част от този незабравим момент и да отдадат почит на легендата.

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Снимки: Gettyimages