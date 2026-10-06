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Меси часове преди бенефиса си с Аржентина: Благодаря, че ме обичахте толкова много

  • 6 окт 2026 | 18:40
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Часове преди бенефиса на Лионел Меси с националния тим на Аржентина, от “Адидас”, които са спонсори на нападателя и “Албиселесте”, споделиха в социалните мрежи специално видео, посветено именно на последния мач на суперзвездата за “гаучосите” - контролата с Бенин, която е тази нощ от 2:00 часа българско време.

Меси след последната тренировка с Аржентина: Специални моменти, които ще ми липсват
Меси след последната тренировка с Аржентина: Специални моменти, които ще ми липсват

В краткия клип се показват част от най-добрите моменти на Меси с екипа на Аржентина, като освен това той отправя следното послание: “Моментът дойде. Тръгвам си в мир. Дадох всичко от себе си. Тази фланелка беше моята мечта, моята гордост и моя живот. Благодаря, че ме обичахте толкова много. Ще ми липсвате”.

Междувременно, от метрото в Буенос Айрес също използваха специално видео, за да обявят удълженото си работно време за днес заради двубоя на “Монументал”. В него се виждат различни фланелки на Меси от кариерата му с Аржентина, както и неговите трофеи с националния отбор и рекордните му осем “Златни топки”. Също така в края на клипа се вижда как коза излиза от мотрисата, което е препратка към акронима GOAT - greatest of all timе (най-великия за всички времена).

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Снимки: Gettyimages

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