Модрич: За първи път изпитвам срам след мач

Живата легенда на Хърватия Лука Модрич даде израз на огромното си огорчение след тежкото поражение с 0:7 от Англия в съботния двубой от Лигата на нациите. Пред журналистите в Риека носителят на „Златната топка“ за 2018 година призна, че преживява един от най-срамните моменти в кариерата си с националната фланелка.

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„Част съм от отбора вече 20 години, но за първи път изпитвам истински срам след мач. Нормално е понякога да губиш, това е част от футбола. Но да допуснеш такова поражение и да опетниш името и авторитета, които градихме с толкова много труд и усилия през годините... Това е напълно недопустимо“, сподели Модрич.

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Този тежък удар идва само пет дни след като „ватрените“ претърпяха друго категорично поражение – 1:4 от Испания във втория кръг на турнира. На 6 октомври (вторник) хърватският тим отново се изправя срещу „Ла Роха“ в последната си среща от този международен прозорец – изпитание, което едва ли изглежда идеален повод за излизане от игровата криза.

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