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Капитанът на Бенин преди бенефиса на Меси: Аржентинците играят мръсно

  • 5 окт 2026 | 19:44
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Капитанът на Бенин преди бенефиса на Меси: Аржентинците играят мръсно

Националният отбор на Бенин ще бъде специалният гост в прощалния мач на Лионел Меси с екипа на Аржентина пред родна публика. За африканската селекция двубоят е както истински празник и витрина за качествата на играчите, така и сериозно изпитание срещу отбор, известен с психологическите си прийоми на терена. Двубоят е в Буенос Айрес от 2:00 часа българско време през нощта на вторник срещу сряда.

В интервю за аржентинското издание „Оле“ капитанът и голмайстор №1 в историята на Бенин Стив Мюние сподели очакванията си за сблъсъка. Нападателят, който в момента носи екипа на германския Аугсбург, ще пропусне срещата на стадион „Монументал“ заради контузия, но ще присъства на трибуните в Буенос Айрес, за да подкрепи сънародниците си.

„За нас този мач е истинско събитие и пристигаме с амбицията целият свят да ни види. Няма да излезем просто за една обикновена контрола. Искаме да докажем, че можем да играем стойностен футбол на тази огромна сцена. За всеки от нашите футболисти това е шанс да демонстрира класата си. Ако се представим силно, в бъдеще със сигурност ще имаме още такива възможности“, заяви опитният нападател.

Мюние познава отлично аржентинския футбол от престоя си във френското първенство. Докато защитаваше цветовете на Брест, той се изправи срещу Меси по време на периода на десетката в ПСЖ, но най-ярките му спомени са свързани със защитника на Марсилия Леонардо Балерди.

„Бях изгонен с директен червен картон заради Балерди. Той си има своите трикове и е много коварен, но такъв е целият аржентински отбор. Това е запазена марка на южноамериканските състави — обичат да ти влязат под кожата и да играят мръсно. Видяхме го на Световното първенство с Аржентина, както и при Парагвай срещу Франция. Опитват се да те разконцентрират, говорят ти, атакуват те непрекъснато и не спират. Ако не си силен психически, лесно можеш да се поддадеш на емоцията и да си изкараш картон. Бенин трябва да бъде изключително внимателен за това“, сподели Мюние.

Нападателят разкри, че вече е подготвил съотборниците си за маниера на аржентинците, за да не се стига до излишни ексцесии.

„Ще посъветвам момчетата да запазят пълно спокойствие, защото аржентинците могат да те изкарат извън нерви за секунди. Трябва да бъдем умни, защото целта ни е да завършим мача с пълен състав от 11 футболисти. Аз не проявих съобразителност, когато бях на терена срещу Балерди. В един по-ранен двубой ме хвана за гърдите и аз получих жълт картон, а година по-късно ме изгониха. Той е много провокативен, макар и добър играч. Дори да му кажа да не прави тези номера на младите ни момчета, той пак ще го стори, защото това е стилът на целия им отбор“, завърши капитанът на Бенин.

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