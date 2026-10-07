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Четирима от световните шампиони пропуснаха сбогуването на Меси

  • 7 окт 2026 | 11:23
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Четирима от световните шампиони пропуснаха сбогуването на Меси

Стадион „Ел Монументал“ в Буенос Айрес отново се превърна в арена на паметна вечер за аржентинския футбол. Националният отбор се събра, за да отдаде почит на Лионел Меси в един от последните му двубои с екипа на „гаучосите“ пред родна публика. Събитието бе изпълнено с вълнение и събра ключови фигури от триумфа на тима, воден от Лионел Скалони на Мондиала в Катар.

Аржентинската футболна асоциация отправи покани към световните първенци, за да споделят този специален момент, дори и към онези, които не попаднаха в списъка за текущите мачове. Много от героите от Доха заеха своите места по трибуните, за да уважат великия си капитан.

Въпреки тържествената атмосфера, някои отсъствия направиха силно впечатление с оглед ключовата роля на тези футболисти при завоюването на световната корона.

Според информация на вестник „Ас“, Алехандро „Папу“ Гомес е отклонил официалната покана да присъства на „Ел Монументал“. Полузащитникът, който се състезава в Обединените арабски емирства и изпадна от сметките на Скалони след шампионата в Катар, предпочете да проследи срещата отдалеч. Все пак той намери начин да остане съпричастен със събитието, като бе коментатор на двубоя за телевизионен канал в Кувейт.

Вратарят Франко Армани също не успя да се присъедини, но по чисто спортни съображения, тъй като имаше ангажименти в официален мач със своя клуб Атлетико Насионал. Сходна бе съдбата на Пауло Дибала и Науел Молина, които не получиха разрешение от Рома да пътуват за церемонията.

Липсата на тези фигури се открои на фона на присъствието на други шампиони извън националния състав като Маркос Акуня и Анхел Кореа. Двамата бяха на стадиона, за да подкрепят Меси в една паметна вечер.

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол
И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол
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