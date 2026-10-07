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Алварес към Меси: Мечтаех да стана футболист заради теб

  • 7 окт 2026 | 10:07
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Алварес към Меси: Мечтаех да стана футболист заради теб

Нападателят Хулиан Алварес коментира края на кариерата на Лионел Меси в националния отбор на Аржентина, след като 39-годишният капитан се сбогува с представителния тим след победата с 3:0 над Бенин.

В своя профил в Инстаграм футболистът на Атлетико Мадрид публикува трогателно съобщение, посветено на легендарния му съотборник:

„Каква привилегия беше да споделям терена и толкова много моменти с теб.

Първо ти се възхищавах като дете, както милиони аржентинци, които израснаха с мечтата да станат футболисти заради теб. След това имах късмета да се запозная с теб, да стана твой съотборник и да преживея неща, които никога няма да забравя.

Благодаря ти за всичко, което ни даде, за начина, по който представяше страната ни, и за това, че ни остави наследство, което се простира далеч отвъд футбола.

Ще ни липсваш толкова много в небесносиньо и бяло.

За мен винаги ще бъдеш най-великият. Благодаря ти много, Лео.“

Освен съотборниците му в състава на „гаучосите“, почит към Меси по повод раздялата му с националния отбор на Аржентина отдадоха и други звезди на световния футбол.

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