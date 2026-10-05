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Модрич: Проблемът не е в загубата, а в начина, по който я допуснахме

  • 5 окт 2026 | 20:44
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Модрич: Проблемът не е в загубата, а в начина, по който я допуснахме

Капитанът на Хърватия Лука Модрич още чувства болката от загубата от Англия. Преди няколко дни “шахматистите” бяха унизени и допуснаха поражение с 0:7, а след мача легендата заяви, че е изпитал срам.

“Загубата не е проблемът, а начинът, по който загубихме. Надявам се феновете да ни подкрепят, а след мача да оценяват как сме играли. От това имаме нужда. Надяваме се на позитивна реакция, защото от това, което се случи, ни боли повече от всеки друг”, сподели Модрич.

Утре хърватите приемат световния шампион Испания в Сплит, а атмосферата ще бъде различна. В мача срещу Англия тимът бе наказан и срещата се играе в Риека пред около 6000 деца. Предизвикателството обаче ще бъде сериозно, тъй като испанците нямат загуба в последните си 41 мача.

Испания е най-добрият отбор в света. Те са световни шампиони. Не знам как испанците ще интерпретират нашата загуба, но това, което се случи, не е обичайно за отбора ни. Срещу най-добрия отбор в света трябва да подобрим всичко - да бъдем агресивни, да не оставяме прекалено много пространства, да намираме решения”, коментира 41-годишният халф.

Попитан колко още ще играе за националния отбор, Модрич отговори: “Гледам мач за мач. Ще видим дали ще напусна националния отбор след година или след месец. Най-важното за мен е да съм на място, което ме прави щастлив. Готов съм да помагам по всяко време на терена и извън него”.

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