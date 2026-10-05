Модрич: Проблемът не е в загубата, а в начина, по който я допуснахме

Капитанът на Хърватия Лука Модрич още чувства болката от загубата от Англия. Преди няколко дни “шахматистите” бяха унизени и допуснаха поражение с 0:7, а след мача легендата заяви, че е изпитал срам.

“Загубата не е проблемът, а начинът, по който загубихме. Надявам се феновете да ни подкрепят, а след мача да оценяват как сме играли. От това имаме нужда. Надяваме се на позитивна реакция, защото от това, което се случи, ни боли повече от всеки друг”, сподели Модрич.

🎙️ Luka Modric antes del #CROESP: "Hablamos; es lo natural. No podemos simplemente pasar página como si nada hubiera pasado. Debemos analizar qué nos llevó a esa situación, pero esa conversación se queda entre nosotros", ha dicho sobre la dura derrota ante Inglaterra. #NationsLeague #Vatreni — Fútbol Croata (@futbolcroacia) October 5, 2026

Утре хърватите приемат световния шампион Испания в Сплит, а атмосферата ще бъде различна. В мача срещу Англия тимът бе наказан и срещата се играе в Риека пред около 6000 деца. Предизвикателството обаче ще бъде сериозно, тъй като испанците нямат загуба в последните си 41 мача.

“Испания е най-добрият отбор в света. Те са световни шампиони. Не знам как испанците ще интерпретират нашата загуба, но това, което се случи, не е обичайно за отбора ни. Срещу най-добрия отбор в света трябва да подобрим всичко - да бъдем агресивни, да не оставяме прекалено много пространства, да намираме решения”, коментира 41-годишният халф.

Попитан колко още ще играе за националния отбор, Модрич отговори: “Гледам мач за мач. Ще видим дали ще напусна националния отбор след година или след месец. Най-важното за мен е да съм на място, което ме прави щастлив. Готов съм да помагам по всяко време на терена и извън него”.

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