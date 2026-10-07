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Аржентинците не пропуснаха да се заядат с Великобритания и в прощалния мач на Меси

  • 7 окт 2026 | 11:21
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Аржентинците не пропуснаха да се заядат с Великобритания и в прощалния мач на Меси

Прощалният мач на Лионел Меси за националния отбор на Аржентина бе белязан не само от емоционалното изпращане на легендата, но и от нова проява, свързана с дългогодишния спор за Фолкландските острови между южноамериканците и Великобритания. По трибуните на „Монументал“ бяха издигнати знамена и банери с надпис „Малвините са аржентински“ (Малвините са начина, по който се наричат Фокландските острови в Аржентина.

Фолкландските острови, които са британска отвъдморска територия в югозападната част на Атлантическия океан, продължават да бъдат обект на спор за суверенитет между Великобритания и Аржентина.

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол
И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

Посланията бяха сходни с банера, който “гаучосите” показаха след победата с 2:1 над Англия на полуфинала на световното първенство. Тогава Джовани Ло Селсо и Лисандро Мартинес се присъединиха към празненствата с банера, предизвиквайки остра реакция във Великобритания и последвала дисциплинарна процедура от ФИФА заради политическото послание. Островите са обект на сериозни спорове и войната между двете страни през 1982 година, продължила 74 дни и довела от почти хиляди загинали от двете страни.

Британското правителство призова ФИФА да разследва Аржентина
Британското правителство призова ФИФА да разследва Аржентина

Този път спорните послания се появиха на трибуните по време на победата на Аржентина с 3:0 над Бенин, която се превърна в последния мач на Меси за националния отбор. 39-годишният нападател отбеляза 126-ия си гол за „гаучосите“ и записа асистенции за другите две попадения, с което получи емоционално изпращане пред повече от 85 000 зрители.

Белият дом защити Аржентина за провокацията с Фолкландските острови
Белият дом защити Аржентина за провокацията с Фолкландските острови
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Снимки: Gettyimages

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