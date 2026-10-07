Аржентинците не пропуснаха да се заядат с Великобритания и в прощалния мач на Меси

Прощалният мач на Лионел Меси за националния отбор на Аржентина бе белязан не само от емоционалното изпращане на легендата, но и от нова проява, свързана с дългогодишния спор за Фолкландските острови между южноамериканците и Великобритания. По трибуните на „Монументал“ бяха издигнати знамена и банери с надпис „Малвините са аржентински“ (Малвините са начина, по който се наричат Фокландските острови в Аржентина.

Фолкландските острови, които са британска отвъдморска територия в югозападната част на Атлантическия океан, продължават да бъдат обект на спор за суверенитет между Великобритания и Аржентина.

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

Посланията бяха сходни с банера, който “гаучосите” показаха след победата с 2:1 над Англия на полуфинала на световното първенство. Тогава Джовани Ло Селсо и Лисандро Мартинес се присъединиха към празненствата с банера, предизвиквайки остра реакция във Великобритания и последвала дисциплинарна процедура от ФИФА заради политическото послание. Островите са обект на сериозни спорове и войната между двете страни през 1982 година, продължила 74 дни и довела от почти хиляди загинали от двете страни.

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Този път спорните послания се появиха на трибуните по време на победата на Аржентина с 3:0 над Бенин, която се превърна в последния мач на Меси за националния отбор. 39-годишният нападател отбеляза 126-ия си гол за „гаучосите“ и записа асистенции за другите две попадения, с което получи емоционално изпращане пред повече от 85 000 зрители.

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Снимки: Gettyimages