Роналдиньо към Меси: Твоето име е записано в историята на света, наслаждавай се на живота, братко!

Бившата бразилска звезда Роналдиньо се обърна с емоционални думи към Лионел Меси в навечерието на неговия прощален мач за националния отбор на Аржентина.

„Какво удоволствие и каква радост е да бъда част от твоята история от първия ден, братко! Ти ни накара да се усмихваме толкова много и да се наслаждаваме на футбола!!! Твоето име е вписано в историята на твоята страна и на целия свят... Само ние си знаем каква радост изпитахме, сбъдвайки детската си мечта – да представяме целия си народ и да станем световни шампиони!!! Ти даде всичко за своя национален отбор и за родината си... Разбирам те прекрасно и знам, че всичко, свързано със семейството, ни кара да преосмисляме нещата... Наслаждавай се на живота, братко. Пожелавам ти всичко най-добро, днес и завинаги“, написа 46-годишният Роналдиньо в социалните мрежи.

Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo... Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo!!!! Lo diste todo por tu selección y por tu país... Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas... Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre — Ronaldinho (@10Ronaldinho) October 6, 2026

Двамата южноамериканци бяха съотборници в Барселона между 2004 и 2008 година. Когато Меси дебютира, Роналдиньо беше водещата фигура в състава на каталунците.

През май 2005 година Меси отбеляза първия си гол с екипа на Барса в мач срещу Албасете след гениална асистенция на Роналдиньо.

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