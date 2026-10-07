Роналдиньо към Меси: Твоето име е записано в историята на света, наслаждавай се на живота, братко!

Бившата бразилска звезда Роналдиньо се обърна с емоционални думи към Лионел Меси в навечерието на неговия прощален мач за националния отбор на Аржентина.
„Какво удоволствие и каква радост е да бъда част от твоята история от първия ден, братко! Ти ни накара да се усмихваме толкова много и да се наслаждаваме на футбола!!! Твоето име е вписано в историята на твоята страна и на целия свят... Само ние си знаем каква радост изпитахме, сбъдвайки детската си мечта – да представяме целия си народ и да станем световни шампиони!!! Ти даде всичко за своя национален отбор и за родината си... Разбирам те прекрасно и знам, че всичко, свързано със семейството, ни кара да преосмисляме нещата... Наслаждавай се на живота, братко. Пожелавам ти всичко най-добро, днес и завинаги“, написа 46-годишният Роналдиньо в социалните мрежи.
Двамата южноамериканци бяха съотборници в Барселона между 2004 и 2008 година. Когато Меси дебютира, Роналдиньо беше водещата фигура в състава на каталунците.
През май 2005 година Меси отбеляза първия си гол с екипа на Барса в мач срещу Албасете след гениална асистенция на Роналдиньо.