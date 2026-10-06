Емоционално послание от Ди Мария към Меси: Ще ти бъдем благодарни до края на живота си

Анхел ди Мария отправи емоционално послание за предстоящия край на кариерата на нападателя Лионел Меси в националния отбор на Аржентина. Мачът срещу Бенин ще бъде последният за Меси с екипа на националния отбор.
„Денят, който никой не очакваше, официално настъпи. Време е да кажем: „Сбогом, Меси.“ Но днес видях снимките и видеоклиповете, които публикува. Да го видя толкова щастлив и спокоен, знаейки, че е дал всичко от себе си, прави и нас всички щастливи. Това със сигурност ще бъде специален ден за всички. Благодаря ти за всичко, Лео! Ще ти бъдем благодарни до края на живота си.“
Приятелството между Ди Мария и Меси датира още от времето, когато играха за младежкия национален отбор на Аржентина. Оттогава двамата бяха рамо до рамо в представителния национален отбор в продължение на много години, като Ди Мария е футболистът с най-много съвместни участия с Меси в историята на аржентинския национален отбор. Освен изявите си за националния отбор, двамата играха заедно и един сезон в ПСЖ.