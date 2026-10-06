Емоционално послание от Ди Мария към Меси: Ще ти бъдем благодарни до края на живота си

Анхел ди Мария отправи емоционално послание за предстоящия край на кариерата на нападателя Лионел Меси в националния отбор на Аржентина. Мачът срещу Бенин ще бъде последният за Меси с екипа на националния отбор.

„Денят, който никой не очакваше, официално настъпи. Време е да кажем: „Сбогом, Меси.“ Но днес видях снимките и видеоклиповете, които публикува. Да го видя толкова щастлив и спокоен, знаейки, че е дал всичко от себе си, прави и нас всички щастливи. Това със сигурност ще бъде специален ден за всички. Благодаря ти за всичко, Лео! Ще ти бъдем благодарни до края на живота си.“

Приятелството между Ди Мария и Меси датира още от времето, когато играха за младежкия национален отбор на Аржентина. Оттогава двамата бяха рамо до рамо в представителния национален отбор в продължение на много години, като Ди Мария е футболистът с най-много съвместни участия с Меси в историята на аржентинския национален отбор. Освен изявите си за националния отбор, двамата играха заедно и един сезон в ПСЖ.

❤️🇦🇷 Ángel Di María, sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección: “Ha llegado oficialmente el día que nadie quería que llegara, y es el adiós a Messi. Pero hoy vi las fotos que publicó, y vi los videos que estaban publicando, y nada, verlo con tanta felicidad, y esa tranquilidad de saber que dio todo lo que tenía, es lo que nos hace felices a todos, así que esperamos que lo disfrute mucho. Sin duda será un día muy especial para todos, así que nada... gracias a él de por vida.” https://t.co/XEjg0Mg1u0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 6, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google