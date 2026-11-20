Национал на България от Мексико'86 се нуждае от кръвопреливане

Бившият национал Николай Арабов се намира в болница в Бургас и се нуждае от кръвопреливане. Неприятната новина за легендарния либеро на Сливен съобщиха колегите от "СливенПрес". Бившият футболист има 42 мача за България, в т.ч. три на световното първенство през 1986-а: срещу Италия, Южна Корея и Мексико. За своя роден клуб има над 400 срещи, като е капитан на "войводите" при единствения им международен успех - 1:0 срещу Железничар (Сараево) в турнира за Купата на УЕФА през 1984 г.

"Уважаеми съграждани, футболни деятели, треньори, футболисти, бивши и настоящи, приятели на спорта, обръщаме се към Вас с молба за съпричастност и подкрепа в труден момент за една от най-големите емблеми на сливенския и българския футбол- Николай Асенов Арабов. По инициатива на ОС на БФС – Сливен, с подкрепата на кмета на Община Сливен, отправяме човешки апел към всички, които имат възможност да дарят кръв за нашия именит съгражданин и почетен гражданин на Сливен.

Николай Арабов е име, донесло безброй поводи за гордост на Сливен и България. Днес легендата на нашия футбол има нужда от нашата помощ, съпричастност и отборна подкрепа извън терена. Нека покажем, че Сливен помни и тачи своите герои. Благодарим предварително на всеки, който ще се отзове!

Даряване на кръв за: Николай Асенов Арабов, болница „Сърце и мозък“ гр.Бургас", се казва в съобщението.

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Снимки: Imago