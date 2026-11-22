Задвижиха процеса за нов Национален стадион в София

Процесът за изграждане на нов Национален стадион в столицата вече е задвижен. Това става ясно от публикация в социалната мрежа на политика Вили Лилков от "Синя София".

"През миналата седмица от "Синя София" подготвихме доклад до СОС за предприемане на действия за изграждане на нов мултифункционален национален стадион на територията на Столична община. Защо? София е единствената европейска столица без модерен национален стадион от най-висок ранг. Това лишава града от десетки милиони евро приходи годишно от спортен, културен и събитиен туризъм и поставя страната в трайна изолация от домакинства на значими международни форуми.



Националният стадион "Васил Левски" е морално, функционално и физически остарял и създава проблеми при провеждане на големи спортни събития, като транспортен колапс и блокиране на градския център, липса на паркоместа и буферни зони за сигурност.



Какво предлагаме? Предлагаме да се създаде междуведомствена работна група от представители на Столична община, СОС, МРРБ, БФС и Министерство на младежта и спорта и да се подпише "Меморандум за сътрудничество и общи действия", който ясно да разпредели правата, задълженията и имуществения и финансов принос между държавата и Столична община.



Докладът ни е "отворен" за подпис и подкрепа за всички общински съветници и през следващата седмица ще бъде внесен в СОС за разглеждане в комисии. Дано СОС да вземе положително решение и тогава ще поканим всички отговорни институции към подготовка на Меморандума. На добър час!", написа Вили Лилков.

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