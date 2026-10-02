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Черна гора остана перфектна и след победа над Латвия

  • 2 окт 2026 | 21:35
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Черна гора остана перфектна и след победа над Латвия

Националният отбор на Черна гора продължава да върви устремено към промоция във втората дивизия на Лигата на нациите, след като спечели с 2:1 като гост на Латвия в двубой от група 2 на Лига „С“. Срещата беше ръководена от българска съдийска бригада начело с Радослав Гидженов.

В герой за балканците се превърна младата им звезда Василие Аджич, който отбеляза и двата им гола в мача. Още в третата минута той откри резултата с удар отблизо след асистенция на Ристо Радунович. В 56-ата минута халфът на Сасуоло се възползва от избита топка и с хубав шут веднага я прати в мрежата. В 82-рата минута резервата Маркус Стродс получи пас от влезлия от пейката Кристерс Кударс и със силен изстрел намали изоставането на домакините, които обаче не успяха да отбележат изравнително попадение въпреки късния си натиск. Любопитното е, че в двубоя имаше три нацелени греди след два удара на Робертс Улдрикис (43’, 53’) за литовците и шут на капитана на гостите Стеван Йоветич (59’).

След третата си поредна победа Черна гора е убедителен лидер в групата с пълен актив от 9 точки или с пет повече от втория Кипър, който е с 4. Армения е трета със своите 3 пункта, а Латвия има само 1 точка, което ѝ отрежда последното четвърто място.

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Снимки: Gettyimages

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