Джордан Пикфорд: Най-добрите ми години на терена тепърва предстоят

Вратарят на Евертън и националния отбор на Англия Джордан Пикфорд заяви категорично, че все още не е достигнал своя връх и ще продължи да вдига нивото си.

След като беше неизменен титуляр за „трите лъва"още отпреди Световното първенство през 2018 г, за първи път от осем години вратарят е изправен пред сериозна вътрешна конкуренция за стартовата позиция. Селекционерът Томас Тухел остави опитния страж сред резервите в първите два двубоя от Лигата на нациите срещу Испания и Чехия, гласувайки доверие на Джеймс Трафърд. Пикфорд обаче се завръща в сметките за предстоящия двубой срещу Хърватия и реванша с чехите.

Опитният футболист прие спокойно ситуацията и демонстрира пълна подкрепа към младия си колега.

„Вече съм на 32 години, а виждаме вратари, които се състезават на най-високо равнище дори на 40. За мен е важно да се концентрирам върху собственото си представяне и да си поставям високи цели. Искам да надскачам възможностите си и да ставам все по-добър. Нямам никакво намерение да намалявам темпото“, подчертава английският страж.

Пикфорд допълни, че решението на селекционера трябва да бъде уважавано в името на отборния успех: „Не ми се случва често да оставам извън състава, но мениджърът ми разясни мотивите си. Трафърд започна много силно за Лийдс, а в националния тим изградихме отлична атмосфера през последните две години. Най-важното е да нося положителна енергия, да тренирам здраво, да изпълнявам лидерски функции и да помагам за победите на Англия.“

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Снимки: Imago