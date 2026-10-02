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Кипър наказа брутални грешки на Армения и се поздрави с първа победа, Питас с асистенция

  • 2 окт 2026 | 20:54
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Кипър наказа брутални грешки на Армения и се поздрави с първа победа, Питас с асистенция

Кипър постигна първата си победа в група C2, след като надделя с 2:0 над Армения в Никозия. Леонидас Кономис (19’) и Андроникос Какулис (31’) наказа две груби грешки на гостите и дадоха комфортна преднина на своя тим. Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас, който бе титуляр за Кипър, асистира за второто попадение. В 52-рата минута домакините останаха с човек по-малко, след като Пилеас получи директен червен картон. Арменците обаче не се възползваха от численото си предимство. Така Кипър излезе на второ място в групата с четири точки след три кръга. Лидер с пълен актив е Черна гора.

Гостите имаха сериозно предимство по отношение на контрола на топката в началото, но от това нямаше никаква полза. В 19-ата минута Леонидас Кономис откри резултата след груба грешка на вратаря на Армения Арсен Бегларян, който изпусна топката, която изглеждаше, че ще улови без никакъв проблем след центриране от корнер на Едуардс. Кономис се възползва и от няколко метра прати кълбото във вратата.

Кипър удвои преднината си в 30-ата минута след нова голяма грешка на играч на гостите. Манвелян върна много лошо назад и така изведе Питас, който напредна през центъра, след което пусна вляво към Андроникос Какулис, който стреля в близкия ъгъл. Бегларян отново се намеси лошо и позволи топката да мине през ръцете му - 2:0.

В самото начало на втората част Костас Пилеас получи директен червен картон след намесата на ВАР заради това, че застъпи с бутоните в глезена Бандикян, който получи контузия и бе заменен. Кипър обаче се защитаваше много добре и териториалният натиск на Армения не даде никакъв резултат.

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