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Пеп Гуардиола изненадващо се завръща на “Етихад”, за да покаже подкрепата си към Манчестър Сити

  • 2 окт 2026 | 19:14
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Пеп Гуардиола изненадващо се завръща на “Етихад”, за да покаже подкрепата си към Манчестър Сити

Джосп Гуардиола планира да демонстрира подкрепата си към Манчестър Сити в тези тежки за клуба дни, като изненадващо посети следващия домакински мач на отбора, воден от Енцо Мареска. Става въпрос за сблъсъка от основната фаза на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен на 14 октомври. Според “Мирър” испанецът вече е заявил пред клубното ръководство, че иска в този момент да бъде със “своите хора”.

Пеп вече подкрепи Сити след новината, че независимата комисия признава клуба за виновен по всички съществени обвинения за финансови нарушения в периода между 2009-а и 2018-а година. На 30 септември каталунецът излезе с официално обръщение, в което заяви: “Искам всеки един фен на Манчестър Сити да знае, че съм тук – повече от всякога. Заставам зад моя клуб, моя собственик, моя председател, Феран (Сориано - бел.ред.), играчите, щаба, Енцо (Мареска - бел.ред.) и вас – нашите уникални привърженици. Винаги съм съм бил, съм и винаги ще бъда с вас. Нека бъда ясен: ще преминем през това заедно. Обичам ви всички".

Гуардиола с обръщение покрай драмата с Манчестър Сити
Гуардиола с обръщение покрай драмата с Манчестър Сити

Пеп се оттегли от мениджърския пост в края на миналия сезон и прекарва времето си в Барселона, като си почива от футбола. Той спечели впечатляващите 20 трофея само за 10 години, макар че сега репутацията му ще бъде помрачена от факта, че част от успехите му са постигнати в периода, който е обект на разследване. Гуардиола беше начело на отбора и през целия период на продължилото четири години разследване. Многократно го питаха по този въпрос, но той винаги твърдеше, че ръководството на клуба го е уверило, че не са извършвани никакви нарушения.

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