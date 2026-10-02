Греъм Потър се пошегува с финансовото разследване срещу Манчестър Сити

Селекционерът на шведския национален отбор Греъм Потър демонстрира чувство за хумор по време на последната си медийна изява. Запитан как смята да се справи с отсъствието на цели 11 основни състезатели за предстоящия двубой с Босна и Херцеговина, специалистът направи директна препратка към проблемите на английския шампион Манчестър Сити.

„Кадрови проблеми? Изглежда имаме почти толкова, колкото са обвиненията срещу Манчестър Сити“, пошегува се Потър.

Остроумният отговор предизвика явна усмивка и у нападателя Виктор Гьокереш, който присъстваше на пресконференцията редом до своя селекционер.

Шегата идва в контекста на решението на английската Висша лига, която обяви Манчестър Сити за виновен в нарушаване на финансовите правила и отказ за оказване на пълно съдействие при разследването. От „Етихад“ категорично отхвърлят всички обвинения и подготвят правната си защита пред компетентните органи.

‘In terms of how many withdrawals, I think we’ve had a similar number to Man City’s charges.’



Graham Potter when speaking about the amount of players his Sweden side have had lost due to an infection…



How did no one laugh at that 😂😂😂 pic.twitter.com/q2ROi3FtLb — Now Football (@Nowfootball) October 2, 2026

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