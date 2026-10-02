Тухел: Играчите на Манчестър Сити говорят за случилото се, но са готови

Селекционерът на Англия Томас Тухел отказа да коментират казуса с Манчестър Сити и това, че клубът бе признат за виновен по всички големи обвинения за финансови нарушения, което може да окаже голямо влияние както върху самия клуб, така и върху бъдещето на играчите на “гражданите”, които са съществена част и от националния обор. Германецът призна, че това е голяма тема в лагера на “трите лъва”, но футболистите на Сити са напълно готови за игра за утрешната визита в Риека, където Англия ще се изправи срещу Хърватия.

"Имахме известно свободно време между мачовете, а това е мащабна тема. Всички говорят за нея, така че няма нужда от още един глас. Никой няма нужда от повърхностните ми познания по въпроса. Разбира се се, играчите на Сити говорят за това. Ние обсъждаме темата с тях съвсем накратко. Те са готови за игра. Но, разбира се, това е важна тема в лагера.

Трите дни оказаха огромно влияние за играчи с голямо натоварване, като Елиът Андерсън и Антъни Гордън. Всички тренират, с изключение на Нико О'Райли. Всички са на разположение за състава. Езри Конса се завърна. Днес той проведе пълноценна тренировка. Това ни дава големи надежди, тъй като той е ключов играч.

Очакваме труден мач срещу голяма футболна нация, разполагаща с много класа – съчетание от сериозен опит и млади таланти. Имат нов треньор. Знаете как стоят нещата – всеки иска да се докаже пред новия наставник. Усещането е като за полуфинал за купата. Ние сме се подготвили добре.Изключително много харесвам футболистите им. Не знаем кои ще започнат като титуляри, но сме напълно готови за предизвикателството", заяви Тухел.

Германецът сподели, че не мисли да прави сериозни ротации в стартовия си състав.

"Мисля, че все още сме в ситуация, в която можем да разчитаме на всички от самото начало. Още преди тези две седмици и половина ви казах, че искам да възложа отговорността на основните играчи. Все още съм на същото мнение.“

Заради наказание на Хърватия двубоят в Риека ще се изиграе пред около шест хиляди деца, а англичаните получиха правото да бъдат подкрепяни от около стотина свои привърженици.

"Първо се радвам за децата, които ще бъдат на мача утре, че имат възможност да дойдат и да гледат мача и тези играчи. Радвам се, че нашите 100-200 фена имат шанса да са тук. Това означава много за нас. Най-верните фенове имат възможност да гледат мача".

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Снимки: Imago