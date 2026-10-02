Барселона търси причините за честите контузии на Рафиня с Бразилия

Ръководството и медицинският щаб на Барселона изпитват сериозно безпокойство от факта, че нападателят Рафиня редовно се завръща с физически проблеми от лагерите на представителния тим на Бразилия, съобщава „Мундо Депортиво“.

Рафиня ще напусне лагера на националния отбор на Бразилия

След преминатите обстойни прегледи в клубната база „Сиутат Еспортива де Сант Жоан Деспи“, лекарите на каталунците възнамеряват да проведат задълбочен разговор със звездата.

🔵🔴 El Barça analizará con Raphinha qué hace en la 'seleçao' y por qué se lesiona



✍️ @angelperezpx https://t.co/k0BQhgEsoj — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 2, 2026

Повод за това са три поредни травми в мускула на десния крак, регистрирани след мачове на "селесао" през последните шест месеца. Клубните специалисти искат да изяснят дали има специфични разлики в натоварванията и загрявката при бразилците, както и да анализират усещанията на самия играч, водещи до непрестанния рецидив на едно и също място.

Проблемите на крилото с националния отбор датират от края на март тази година, когато получи травма по време на приятелската среща с Франция в Бостън. Заради нея той пропусна четвъртфиналните битки на Барселона срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига.

🚨 FC Barcelona will talk to Raphinha today to find out why he's getting injured so often, and in the same area, while away with the Brazilian national team. Barça hope to see if there's any pattern in training or in warm-ups that causes these injuries. [@angelperezpx] pic.twitter.com/L9V6EC1tLt — barcacentre (@barcacentre) October 2, 2026

Впоследствие, по време на Световното първенство, Рафиня се контузи отново в двубоя срещу Хаити, което му попречи да вземе участие в следващите сблъсъци с Шотландия, Япония и Норвегия.

Рафиня стартира клубната кампания във впечатляваща форма под ръководството на новия кондиционен треньор Бенямин Кюгел, но завръщането му в бразилската селекция отново доведе до здравословен дискомфорт. Въпреки че сегашният проблем не изглежда тежък, селекционерът Карло Анчелоти го остави на терена пълни 90 минути в Австралия миналия петък, въпреки дългия полет, след което отново го пусна като титуляр във вторник при втората среща с "кенгурата", напомня "Мундо".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google