Барселона търси причините за честите контузии на Рафиня с Бразилия

Ръководството и медицинският щаб на Барселона изпитват сериозно безпокойство от факта, че нападателят Рафиня редовно се завръща с физически проблеми от лагерите на представителния тим на Бразилия, съобщава „Мундо Депортиво“.
Рафиня ще напусне лагера на националния отбор на Бразилия
След преминатите обстойни прегледи в клубната база „Сиутат Еспортива де Сант Жоан Деспи“, лекарите на каталунците възнамеряват да проведат задълбочен разговор със звездата.
Повод за това са три поредни травми в мускула на десния крак, регистрирани след мачове на "селесао" през последните шест месеца. Клубните специалисти искат да изяснят дали има специфични разлики в натоварванията и загрявката при бразилците, както и да анализират усещанията на самия играч, водещи до непрестанния рецидив на едно и също място.
Проблемите на крилото с националния отбор датират от края на март тази година, когато получи травма по време на приятелската среща с Франция в Бостън. Заради нея той пропусна четвъртфиналните битки на Барселона срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига.
Впоследствие, по време на Световното първенство, Рафиня се контузи отново в двубоя срещу Хаити, което му попречи да вземе участие в следващите сблъсъци с Шотландия, Япония и Норвегия.
Рафиня стартира клубната кампания във впечатляваща форма под ръководството на новия кондиционен треньор Бенямин Кюгел, но завръщането му в бразилската селекция отново доведе до здравословен дискомфорт. Въпреки че сегашният проблем не изглежда тежък, селекционерът Карло Анчелоти го остави на терена пълни 90 минути в Австралия миналия петък, въпреки дългия полет, след което отново го пусна като титуляр във вторник при втората среща с "кенгурата", напомня "Мундо".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google