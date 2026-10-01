Барселона с позиция след информациите от УЕФА и Реал Мадрид

Ръководството на Барселона излезе с официална позиция, след като от УЕФА потвърдиха, че са получили документация от Реал Мадрид относно така наречения случай „Негрейра“. От каталунския клуб категорично подчертаха, че европейската футболна централа не е стартирала нов дисциплинарен процес срещу тях.

„Производството беше открито още в началото на 2023 година с назначаването на двама инспектори, които оттогава извършват необходимите според тях действия. Клубът винаги е отговарял на всички техни изисквания. Това разследване няма как да бъде възобновено, тъй като то никога не е било приключвано“, се посочва в официалното съобщение на клуба от “Камп Ноу”.

От Барселона допълват, че писмото от УЕФА единствено удостоверява приемането на изпратените от Реал Мадрид документи, които ще бъдат разгледани в рамките на вече съществуващата проверка. В становището се подчертава, че европейската централа на два пъти изрично определя процеса като „текущ“. Поради тази причина няма решение за откриване, възобновяване или реактивиране на дело, нито има изразена позиция относно съдържанието или стойността на предоставените материали.

„Към днешна дата към ФК Барселона не са отправяни нови искания, нито клубът е запознат официално с жалбата на Реал Мадрид. Когато това се случи, клубът ще отговори своевременно, както е правил и досега. Съгласно приложимото законодателство в тази област, развитието по този казус зависи и ще продължи да зависи от решението по наказателното производство, което се води в Испания“, се казва още в изявлението.

Каталунският гранд припомня също, че от самото начало на разследването досега редовно получава лиценз от УЕФА и участва без прекъсване в европейските клубни турнири.

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