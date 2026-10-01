Реал Мадрид иска от УЕФА да действа бързо с Барселона

Ръководството на Реал Мадрид излезе с официална позиция, след като УЕФА потвърди за получените от “белите” множество документи относно скандала, добил популярност като случая „Негрейра“. Става дума за сигнал, съдържащ над 50 000 страници с документи, доказателства и свидетелски показания.

УЕФА има за цел да изясни всички обстоятелства около финансовите трансфери в периода между 2001 и 2018 г., по време на които каталунският клуб е изплатил 8,4 милиона евро на Хосе Мария Енрикес Негрейра — тогавашен заместник-председател на Съдийската комисия към Кралската испанска футболна федерация. Разследването ще установи каква е била реалната цел на тези плащания и дали те са оказали пряко влияние върху съдийските решения в испанския футбол.

„По повод днешното съобщение на УЕФА относно така наречения случай „Негрейра“, Реал Мадрид заявява следното:

УЕФА потвърди приемането на жалбата, внесена от Реал Мадрид, както и продължаването на разследването за плащанията, извършвани през последните две десетилетия от Барселона към бившия заместник-председател на Техническия съдийски комитет.

Жалбата на нашия клуб включва обширна документация и доказателства за събития от изключителна тежест, които засягат пряко почтеността на надпреварата и доверието в съдийската система.

Реал Мадрид счита за наложително, след като УЕФА вече разполага с тези материали, разследването да напредне максимално бързо до окончателния си завършек, а компетентните органи да вземат съответните решения спрямо сериозността на установените факти.

Клубът ни ще продължи да сътрудничи активно с УЕФА и да предприема всякакви възможни мерки за пълното изясняване на обстоятелства, които определяме като несъвместими с принципите на честност, прозрачност и феърплей, които трябва да властват в европейския футбол.“

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