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Потвърдиха травмата на Рафиня

  • 29 сеп 2026 | 22:22
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Потвърдиха травмата на Рафиня

Капитанът на бразилския национален отбор Рафиня е получил контузия, потвърдиха официално от Бразилската футболна конфедерация. Офанзивният играч бе заменен принудително на почивката при победата на „селесао“ с 4:2 над тима на Австралия в Сидни.

В самия край на първото полувреме 29-годишният състезател бе точен от дузпа в 45-ата минута, с което възстанови равенството за своя отбор. За втората част обаче той не се завърна на терена и мястото му бе заето от Ендрик.

Според информация от футболната централа на страната, Рафиня е почувствал болки и неразположение в областта на дясното бедро.

Следващият двубой на петкратните световни шампиони е тази събота срещу тима на Индия в Колката, като според последните информации, капитанът е позвероятно да не вземе участие в този мач. На клубно ниво за Барселона предстои шампионатно домакинство срещу Хетафе на 10 октомври, веднага след края на паузата за националните отбори.

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