Родри след първите дни в Барселона: В какво се забърках...

Родри вече познава от първа ръка особеностите на отличния Барселона на Ханзи Флик. Полузащитникът на „блаугранас“, който пристигна това лято от Манчестър Сити в един от големите и изненадващи ходове на пазара, даде интервю за „Кадена КОПЕ“, в което обясни разликите, които е открил между германския треньор и Джосеп Гуардиола, както и коментира физическия ритъм на своя отбор и този на Реал Мадрид.

Сравнението между Флик и Пеп възникна директно по време на разговора. Родри не се поколеба: „В абсолютно нищо. Не си приличат по нищо“. Халфът обясни, че пристигането му в Барса е било съпроводено от първоначално впечатление, много по-различно от очакваното. „Щом пристигнах, си мислех, че идвам в Барса на рондотата и владението на топката, а ме подложиха на четири дни, в които си казах: „В какво се забърках?“. Започнаха едни физически наказания, фитнес. Мисля, че искаха да ми наложат малко респект. Не беше нормално“, разказа Родри през смях.

Именно физическото натоварване е един от аспектите, които най-много са го изненадали от пристигането му. На въпрос дали се тренира по-здраво, отколкото в други клубове, испанският национал беше категоричен: „Да, бях изненадан“.

Той отново направи директно сравнение с периода си в Манчестър Сити. Според Родри Гуардиола разбира подготовката на своите футболисти по друг начин: „Пеп беше повече от философията, че състезанието ти дава ритъм. А Ханзи е нещо друго и на тези от нас, които дойдохме по-късно, ни даде зор“.

Разговорът засегна и физическия аспект на състезанието. Журналистът Хуанма Кастаньо припомни на Родри, че Барса в момента е вторият отбор, който тича най-много в Ла Лига. Полузащитникът отговори естествено: „Е, тук имаме поле за подобрение“. Последва въпросът за отбора, който тича най-малко. Първоначално Родри се опита да избегне отговора: „Кажи го ти, кажи го ти... Реал Мадрид ли?“.

Реал на Моуриньо тича най-малко в Ла Лига

Коментарът даде началото на по-широк размисъл за значението на физическата подготовка в съвременния футбол. „Мисля, че модерният футбол е пряко свързан с отборите, които тичат най-много, но трябва да се тича ефективно и по правилния начин. Свързано е: ако тичаш, имаш повече шансове“, обясни той.

Сега Родри е съсредоточен върху испанския национален отбор, с който е на лагер, докато продължава адаптацията си към Барса. В седемте си официални мача за каталунския тим той е постигнал 94,2% точност на пасовете и се е превърнал в играча с най-много отнети топки в Ла Лига – девет. Флик, който му дава почивка след пристигането му без предсезонна подготовка, му е предоставил средно по 62,71 минути на мач, за да може постепенно да достигне най-добрата си физическа форма.

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