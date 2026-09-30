Рафиня ще напусне лагера на националния отбор на Бразилия

Нападателят Рафиня ще напусне националния отбор на Бразилия и ще се завърне в Барселона, съобщиха от местната футболна федерация. Решението е взето след лека мускулна травма в дясното бедро, получена от 29-годишния футболист при вчерашната победа с 4:2 в приятелския мач срещу Австралия.
Потвърдиха травмата на Рафиня
Контузията не е сериозна, но националният отбор е решил да не поема никакви рискове. Рафиня реализира дузпа в 45-ата минута на двубоя срещу Австралия и бе сменен на полувремето. В 43 мача за националния отбор нападателят е отбелязал 12 гола и е направил девет асистенции. През настоящия сезон той е вкарал 14 попадения и е дал три голови паса в осем мача за Барселона.
Бразилия ще играе следващия си мач срещу Индия на 3 октомври в Колката.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages