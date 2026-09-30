Рафиня ще напусне лагера на националния отбор на Бразилия

Нападателят Рафиня ще напусне националния отбор на Бразилия и ще се завърне в Барселона, съобщиха от местната футболна федерация. Решението е взето след лека мускулна травма в дясното бедро, получена от 29-годишния футболист при вчерашната победа с 4:2 в приятелския мач срещу Австралия.

Потвърдиха травмата на Рафиня

Контузията не е сериозна, но националният отбор е решил да не поема никакви рискове. Рафиня реализира дузпа в 45-ата минута на двубоя срещу Австралия и бе сменен на полувремето. В 43 мача за националния отбор нападателят е отбелязал 12 гола и е направил девет асистенции. През настоящия сезон той е вкарал 14 попадения и е дал три голови паса в осем мача за Барселона.

🚨🚨 MAJOR BREAKING: Raphinha is LEAVING the Brazilian NT camp... He will NOT play in the friendly vs. India.



Right now, no risks will be taken. Raphinha is RETURNING to Barcelona.



Medical tests confirmed that the player has avoided a muscle injury, although a small amount of… pic.twitter.com/V3jnavfUVp — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 30, 2026

Бразилия ще играе следващия си мач срещу Индия на 3 октомври в Колката.

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Снимки: Gettyimages