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Рафиня ще напусне лагера на националния отбор на Бразилия

  • 30 сеп 2026 | 12:53
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Рафиня ще напусне лагера на националния отбор на Бразилия

Нападателят Рафиня ще напусне националния отбор на Бразилия и ще се завърне в Барселона, съобщиха от местната футболна федерация. Решението е взето след лека мускулна травма в дясното бедро, получена от 29-годишния футболист при вчерашната победа с 4:2 в приятелския мач срещу Австралия.

Потвърдиха травмата на Рафиня
Потвърдиха травмата на Рафиня

Контузията не е сериозна, но националният отбор е решил да не поема никакви рискове. Рафиня реализира дузпа в 45-ата минута на двубоя срещу Австралия и бе сменен на полувремето. В 43 мача за националния отбор нападателят е отбелязал 12 гола и е направил девет асистенции. През настоящия сезон той е вкарал 14 попадения и е дал три голови паса в осем мача за Барселона.

Бразилия ще играе следващия си мач срещу Индия на 3 октомври в Колката.

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Снимки: Gettyimages

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