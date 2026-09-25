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Деко разкри защо Лаутаро Мартинес не е преминал в Барселона

  • 25 сеп 2026 | 00:38
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Деко разкри защо Лаутаро Мартинес не е преминал в Барселона

Спортният директор на Барселона Деко внесе яснота относно причините, поради които нападателят на Интер Лаутаро Мартинес не се присъедини към каталунския гранд през лятото.

„От уважение към играча и към клуба. В момента, в който от Интер ни информираха, че не искат да се разделят с него, ние прекратихме всякакви опити за комуникация. Стремим се да действаме коректно и с пределна яснота. Понякога в пресата има много спекулации, но клубовете знаят каква е истината“, заяви Деко.

„Дали Лаутаро е играч от класата на Барселона? Това е вярно. Той беше сред футболистите, които разглеждахме. Когато президентът на Барселона разговаря с ръководството на Интер, те му казаха, че играчът не се продава. От уважение ние повече не сме водили разговори, нито със самия футболист, нито с неговия агент“, допълни Деко пред „Спортиталия“.

Лаутаро Мартинес се превърна в трансферна цел на каталунците след категоричния отказ на Атлетико Мадрид да им продаде Хулиан Алварес. Впоследствие Барса се подсили с Габриел Жезус от Арсенал.

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Снимки: Gettyimages

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