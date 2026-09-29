Специална клауза отваря пътя на Фабрегас към два английски гранда или Барселона

Сеск Фабрегас бързо се превърна в един от най-интересните и перспективни млади треньори в Европа. Испанецът изведе Комо до Серия "А", а в първия си сезон в елита след 21-годишно отсъствие клубът стигна до четвъртото място и участие в основната фаза на Шампионската лига. 39-годишният Фабрегас вече е истинска легенда за Комо. Интересът към него от големите клубове в Европа тепърва ще се увеличава, а вече е ясно, че пътят му към някой от тях може да се окаже по-кратък от очакваното. Причината за това е наличието на тайна клауза в договора му с Комо, който е до юни 2028 година.

Според журналиста Джанлука Ди Марцио тя му дава възможност да напусне при много по-изгодни условия, ако получи оферта да поеме някой от бившите си клубове - Барселона, Арсенал или Челси. В такъв случай въпросните клубове ще дължат много ниска неустойка на Комо, при положение че Сеск приеме предложение да поеме някой от тях. Разбира се, това в момента не стои на дневен ред, защото според информациите в Англия Микел Артета вече се е разбрал с Арсенал за нов договор, а Ханзи Флик преподписа с Барселона през май. Чаби Алонсо пък е в самото начало на кариерата си в Челси, макар че в този клуб бъдещето на никой мениджър не е особено сигурно, като се има предвид скорошната история. Всъщност Челси имаше интерес към Фабрегас още през лятото, но испанецът реши, че трябва да довърши работата си в Комо, където за момента за чувства много добре.

Според "Спорт" в по-дългосрочен план мечтата на Фабрегас е да води Барселона. Договорът на Флик обаче до е лятото на 2028 година, като в него има опция за удължаването му.

Cesc Fàbregas has a special release clause in his Como contract allowing him to join Barcelona, Chelsea or Arsenal for a symbolic fee in future, according to Diario Sport 👀



Would you take him at your club? pic.twitter.com/2SpQjmgvX1 — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 29, 2026

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