Итудис преди сблъсъка с Реал Мадрид: Спечелиха Суперкупата, играят добре и са в пълен състав

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис очаква "много изискващ мач" срещу Реал Мадрид утре. Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от третия кръг на Евролигата в "Арена София".

- Поздравления за победата срещу Цървена звезда, какви са очакванията ви за мача с Реал Мадрид?

- Това е първата двойна седмица за сезона, идваме след пътуване. Реал Мадрид идва в пълен състав, 17 играчи, които са готови за игра. Те са ръстов отбор, играят добре, спечелиха Суперкупата. Като цяло очакваме много изискващ мач. Мисля, че беше очевидно, че нашият отбор реагира миналата вечер след мач номер едно срещу Байерн. Показахме по-голямо самообладание, играхме по-сплотено и в момента се опитваме да изградим увереност, добра химия между съотборниците, да въведем в отбора новите играчи, всичко това.

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- Как виждате вашия отбор в началото на сезона?

- Какво имате предвид? Като отбор? Казах ви, намираме се в процес на интегриране на новите играчи в отбора, опитваме се да намерим вярната химия. За съжаление, контузиите не помагат в това отношение, както и малкото време, което имахме в предсезонната подготовка, но се опитваме да работим с това, което имаме.

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Снимки: Борислав Цветанов