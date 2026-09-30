Звездите на Апоел кацнаха в София и веднага се отправиха към залата

Отборът на Апоел Тел Авив се прибра преди броени часове от Сърбия, където записа първата си победа в Евролигата за новия сезон, налагайки се с 82-81 над Жървена звезда снощи в инфарктен мач в "Белградска Арена" и веднага насочи вниманието си към следващия сблъсък в "турнира на богатите".

Баскетболистите на Димитрис Итудис се насочиха директно към "Арена София" за тренировка преди утрешния сблъсък с Реал Мадрид от третия кръг на надпреварата, видя екипът на Sportal.bg.

16

Играчите от израелския гранд демонстрираха завидно добро настроение по време на заниманието, а камерата на нашата медия успя да улови моменти от старта на тренировката в столичната зала.

16

Припомняме ви, че двубоят между Апоел и Реал Мадрид е утре (1 октомври) от 19:00 часа, а организаторите на събитието пуснаха билетите на специална промоция, която можете да откриете ТУК!

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов