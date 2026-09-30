Иш Уейнрайт: Срещу Реал Мадрид очаквам първи да нанесем удар

Крилото на Апоел Тел Авив Иш Уейнрайт сподели очакванията си за предстоящия мач с Реал Мадрид от Евролигата в "Арена София". Двубоят е утре от 19:00 часа.

- Очакванията ти за мача?

- Очакванията ми за мача? Да първи нанесем удар. Зная, че те са страхотен отбор, всички знаят какво се случи миналия сезон, трябва да се отърсим от горчилката. Страхотен отбор са, направиха корекции в състава си и имат прекрасен треньорски щаб, така че трябва да си свършим работата, да ги проучим обстойно и просто да излезем на терена готови за битка, започваме от 0:0.

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- Те започнаха с две загуби, това изненадва ли те?

- Не, това е баскетбол, случват се такива неща. Не гледаме баланса им от победи и загуби, гледаме какъв отбор са, как играят и на какво са способни. Всеки отбор, който започва с 0-2, би излязъл да се бори здраво в третия мач, както те винаги го правят. Те са страхотен отбор, ние сме страхотен отбор, просто трябва да се борим докрай.

- Как се чувстваш да играеш за втора поредна година в София?

- Много ми харесва. Разбира се, всички искаме да се върнем да играем в Тел Авив, да играем на домашния ни терен, но това е нашият домашен терен в момента и ще се възползваме от това, ще играем докато можем. Надявам се всички да дойдат и да покажат подкрепата си към Апоел Тел Авив, надявам се всички да са в червено утре. Нямаме търпение да се насладим на това.

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Снимки: Борислав Цветанов