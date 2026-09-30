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Дражен Петрович, Сабонис, Лука Дончич... най-добрите играчи в историята на Реал Мадрид

  • 30 сеп 2026 | 15:49
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Реал Мадрид е един от най-легендарните баскетболни клубове. Това е отборът с най-много титли на Европа, шампионски …трофеи и купи на Испания. Накратко, можем да кажем, че има най-добрите постижения извън НБА. В тази статия ще разгледаме някои от най-добрите играчи, които са преминали през редиците на „белите“, които утре ще можете да наблюдавате живо, ако посетите мача между Апоел Тел Авив и "лос бланкос" от Евролигата. Двубоят в четвъртък започва в 19:00 часа в "Арена София".

Легенди на европейския баскетбол като Дражен Петрович, Арвидас Сабонис. Испански икони от ранга на Емилиано Родригес, Фернандо Мартин и по-нови имена като Лука Дончич, Фелипе Рейес, Серхио Люл или Руди Фернандес.

1. Фернандо Мартин

Позиция: крило-център

Сезони: 1981–1986 и 1987–1989

Постижения:

4 титли в ACB

3 Купи на краля

2 Купи на Европа

Първият испанец, играл в НБА

2. Дражен Петрович

Позиция: Гард

Сезони: 1988–1989

Постижения:

1 титла в ACB

1 Купа на краля

1 Купа на Европа

MVP на финала за Купата на Европа през 1989 г.

3. Лука Дончич

Позиция: Разиграващ/Гард

Сезони: 2015–2018

Постижения:

1 титла в Евролигата (2018)

3 титли в ACB

MVP на Евролигата и Финалната четворка 2018

4. Серхио Люл

Позиция: Гард

Сезони: 2007–настояще

Постижения:

3 титли в Евролигата

8 титли в ACB

7 Купи на Краля

MVP на Евролигата 2017

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5. Арвидас Сабонис

Позиция: Център

Сезони: 1992–1995

Постижения:

1 титла в Евролигата

2 титли в ACB

MVP на Финалната четворка на Евролигата 1995

6. Фелипе Рейес

Позиция: крило-център

Сезони: 2004–2021

Постижения:

2 титли в Евролигата

7 титли в ACB

6 Купи на Краля

7. Валтер Щербиак

Позиция: Гард

Сезони: 1973–1978

Постижения:

3 Купи на Европа

2 титли в Националната лига

MVP на финала на Купата на Европа 1978

8. Руди Фернандес

Позиция: крило/гард

Сезони: 2011–2024

Постижения:

3 титли в Евролигата

7 титли в ACB

7 Купи на Краля

9. Хуан Антонио Корбалан

Позиция: гард

Сезони: 1971–1988

Постижения:

3 Купи на Европа

12 национални първенства

7 Купи на Краля

10. Клифърд Луик

Позиция: Център

Сезони: 1962–1978

Постижения:

6 Купи на Европа

14 национални първенства

10 Купи на краля

11. Никола Миротич

Позиция: крило-център

Сезони: 2008–2014

Постижения:

2 шампионата на ACB

2 Купи на краля

MVP на Купата на краля 2014

12. Джейси Карол

Позиция: Гард

Сезони: 2011–2021

Постижения:

2 Евролиги

5 шампионата на ACB

6 Купи на краля

13. Мирза Делибашич

Позиция: Гард

Сезони: 1981–1983

Постижения:

1 титла в ACB

1 Купа на краля

14. Джо Арлаукас

Позиция: Крило-център

Сезони: 1993–1998

Постижения:

1 титла в Евролигата

2 титли в ACB

15. Чечу Бирюков

Позиция: Гард

Сезони: 1984–1995

Постижения:

2 титли в Купата на Европа

4 титли в ACB

3 Купи на краля

16. Емилиано Родригес

Позиция: крило

Сезони: 1960-1973

Постижения:

4 европейски клубни титли

12 титли на Испания

9 Купи на краля

Избран от ФИБА за един 50-те най-велики играчи в историята

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Снимки: Gettyimages

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