Дражен Петрович, Сабонис, Лука Дончич... най-добрите играчи в историята на Реал Мадрид

Реал Мадрид е един от най-легендарните баскетболни клубове. Това е отборът с най-много титли на Европа, шампионски …трофеи и купи на Испания. Накратко, можем да кажем, че има най-добрите постижения извън НБА. В тази статия ще разгледаме някои от най-добрите играчи, които са преминали през редиците на „белите“, които утре ще можете да наблюдавате живо, ако посетите мача между Апоел Тел Авив и "лос бланкос" от Евролигата. Двубоят в четвъртък започва в 19:00 часа в "Арена София".
Легенди на европейския баскетбол като Дражен Петрович, Арвидас Сабонис. Испански икони от ранга на Емилиано Родригес, Фернандо Мартин и по-нови имена като Лука Дончич, Фелипе Рейес, Серхио Люл или Руди Фернандес.
1. Фернандо Мартин
Позиция: крило-център
Сезони: 1981–1986 и 1987–1989
Постижения:
4 титли в ACB
3 Купи на краля
2 Купи на Европа
Първият испанец, играл в НБА
2. Дражен Петрович
Позиция: Гард
Сезони: 1988–1989
Постижения:
1 титла в ACB
1 Купа на краля
1 Купа на Европа
MVP на финала за Купата на Европа през 1989 г.
3. Лука Дончич
Позиция: Разиграващ/Гард
Сезони: 2015–2018
Постижения:
1 титла в Евролигата (2018)
3 титли в ACB
MVP на Евролигата и Финалната четворка 2018
4. Серхио Люл
Позиция: Гард
Сезони: 2007–настояще
Постижения:
3 титли в Евролигата
8 титли в ACB
7 Купи на Краля
MVP на Евролигата 2017
Кралете на Европа пристигат в София! Ето цените на билетите за шоуто Апоел - Реал Мадрид
5. Арвидас Сабонис
Позиция: Център
Сезони: 1992–1995
Постижения:
1 титла в Евролигата
2 титли в ACB
MVP на Финалната четворка на Евролигата 1995
6. Фелипе Рейес
Позиция: крило-център
Сезони: 2004–2021
Постижения:
2 титли в Евролигата
7 титли в ACB
6 Купи на Краля
7. Валтер Щербиак
Позиция: Гард
Сезони: 1973–1978
Постижения:
3 Купи на Европа
2 титли в Националната лига
MVP на финала на Купата на Европа 1978
8. Руди Фернандес
Позиция: крило/гард
Сезони: 2011–2024
Постижения:
3 титли в Евролигата
7 титли в ACB
7 Купи на Краля
9. Хуан Антонио Корбалан
Позиция: гард
Сезони: 1971–1988
Постижения:
3 Купи на Европа
12 национални първенства
7 Купи на Краля
10. Клифърд Луик
Позиция: Център
Сезони: 1962–1978
Постижения:
6 Купи на Европа
14 национални първенства
10 Купи на краля
11. Никола Миротич
Позиция: крило-център
Сезони: 2008–2014
Постижения:
2 шампионата на ACB
2 Купи на краля
MVP на Купата на краля 2014
12. Джейси Карол
Позиция: Гард
Сезони: 2011–2021
Постижения:
2 Евролиги
5 шампионата на ACB
6 Купи на краля
13. Мирза Делибашич
Позиция: Гард
Сезони: 1981–1983
Постижения:
1 титла в ACB
1 Купа на краля
14. Джо Арлаукас
Позиция: Крило-център
Сезони: 1993–1998
Постижения:
1 титла в Евролигата
2 титли в ACB
15. Чечу Бирюков
Позиция: Гард
Сезони: 1984–1995
Постижения:
2 титли в Купата на Европа
4 титли в ACB
3 Купи на краля
16. Емилиано Родригес
Позиция: крило
Сезони: 1960-1973
Постижения:
4 европейски клубни титли
12 титли на Испания
9 Купи на краля
Избран от ФИБА за един 50-те най-велики играчи в историятаДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages