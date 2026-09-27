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Реал Мадрид непоклатим на европейския връх - единственият клуб с двуцифрен брой трофеи

  • 27 сеп 2026 | 08:26
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Реал Мадрид непоклатим на европейския връх - единственият клуб с двуцифрен брой трофеи

Реал Мадрид, който ще гостува в София в четвъртък (1 октомври) за мач от Евролигата с Апоел Тел Авив, е клубът с най-много европейски клубни титли на Стария континент. “Лос Бланкос” са стъпвали на европейския връх цели 11 пъти досега и са единственият отбор с двуцифрен брой трофеи, като имат 3 повече от ЦСКА Москва. Интересно за отбелязване е, че “белите” имат 11 загуби в прекия спор за титлата, което прави общо цели 22 участия на финал.

Първата титла на Реал е през 1964 година, когато финалът е в две срещи, а Реал надделява над чешкия Спартак Бърно с общ резултат от двете срещи 183-174 (след победа и загуба).

На следващата година испанският гранд защитава титлата, побеждавайки ЦСКА Москва, отново след разменени победи, с общ резултат 157-150. По този начин Реал си отмъщава на представителя на тогавашния СССР за поражението си от него на финала през 1963 г.

През 1967 и 1968 г. Реал отново печели два пъти поред трофея. Финалът е вече само в един мач - 91:83 срещу Симентал Милано (двубоят се играе в испанската столица) през 1967-а и 98:85 срещу познатия вече Спартак Бърно в Лион година по-късно.

Следващият триумф в Европа на “лос меренгес” е през сезон 1973/74 г. Реал печели драматично в Нант срещу италианския Варезе с 84:82.

Четири години по-късно идва и шестата титла. Противник отново е Варезе, а мадридчани печелят със 75:67 в Мюнхен.

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Две години по-късно Реал Мадрид отново покорява европейския връх, този път след успех на финала с 89:85 срещу Макаби Тел Авив в тогавашния Западен Берлин.

Цели 15 години трябва да чака Реал Мадрид за осмата титла. Тя идва през 1995 година - 73:61 срещу Олимпиакос на финала в Сарагоса.

Последните три триумфа на Реал идват през новото хилядолетие. През 2015-а, след 20 годишно прекъсване, Реал побеждава отново Олимпиакос на финала със 78:59. Финалната четворка се провежда в Мадрид.

През 2018 година идва ред и на 10-тата. “Лос бланкос”, водени от тийнейджъра Лука Дончич, надвиват Фенербахче с 85:80 в Белград.

Последната си до момента 11-а титла Реал печели през 2023 година. Тогава съперник на финала в Каунас е Олимпиакос с Александър Везенков. Българската звезда прави страхотен мач с 29 точки, а гръцкият гранд докосва победата. Три секунди преди края обаче ветеранът Серхио Люл вкарва решаващия кош, с който дава водачеството на Реал в резултата, а впоследствие и победата със 79:78. Сашо и компания все пак успяха да си отмъстят преди няколко месеца, печелейки оспорвания финал с “лос бланкос” в залата на Панатинайкос в Атина.

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