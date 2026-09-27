Благо Георгиев за идването на Реал Мадрид: Най-големите пристигат в София, аз такова нещо не изпускам

Бившият футболен национал на България Благой Георгиев е ентусиазиран от предстоящото гостуване на баскетболния Реал Мадрид у нас. “Лос бланкос” се изправят срещу Апоел Тел Авив в “Арена София” на 1 октомври в мач от третия кръг на редовния сезон на Евролигата. По този повод Георгиев, който не крие, че е голям фен на Кралския клуб, призова привържениците на играта с оранжевата топка, както и тези на Реал Мадрид, да изгледат на живо в залата двубоя от елитната надпревара.

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“Реал пристига в София. Знаете, че от малък съм фен на Реал Мадрид, най-големите. А сега пристигат при нас, в София. Не на екрана, а на живо. Кралския клуб, Евролигата, баскетбол на най-високо ниво. Тук, при нас. Аз такова нещо не изпускам. На 1 октомври съм в “Арена София”. Билетите - те са в eventim. Айде, ще се видим там”, обърна се към феновете известният ни футболист от близкото минало.

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