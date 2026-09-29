Треньорите, които превръщат Реал Мадрид в династия

Историята на баскетболния Реал Мадрид е изпълнена с велики играчи, легендарни отбори и треньори, които превръщат клуба в една от най-успешните институции в европейския баскетбол. От първата Купа на Европа през 1964 г. до 11-ия континентален триумф през 2023 г., зад успехите на „белите“ стоят няколко поколения специалисти.

Ето шестима от треньорите, които оставят най-значима следа в историята на мадридския гранд.

1. Педро Ферандиc

Трудно е да се говори за историята на Реал Мадрид без името на Педро Ферандиc. Именно той изгражда една от първите велики баскетболни династии в Европа и се превръща в най-титулувания треньор в “бялата” клубна история.

Ферандиc ръководи Реал между 1959 и 1975 г., като в този период печели впечатляващите 27 трофея – четири Купи на Европа, 12 шампионски титли на Испания и 11 купи на страната.

Под негово ръководство Реал поставя и един от най-впечатляващите рекорди в испанския баскетбол – 88 поредни мача без загуба в първенството между 1971 и 1975 г. Ферандиc не е просто успешен треньор, а новатор, който има огромна роля за развитието на баскетбола в Испания и за превръщането на Реал в европейска сила.

2. Пабло Ласо

Ако Ферандиc е архитектът на първата голяма епоха на Реал, Пабло Ласо е човекът, който връща клуба на върха на европейския баскетбол през XXI век.

Ласо поема отбора през 2011 г. и остава начело до 2022 г. За тези 11 сезона той печели 22 трофея: две Евролиги, една Междуконтинентална купа, шест титли на Испания, шест Купи на краля и седем Суперкупи.

Кралете на Европа пристигат в София! Ето цените на билетите за шоуто Апоел - Реал Мадрид

Освен впечатляващия си трофеен актив, Ласо оставя и статистически рекорди, които трудно ще бъдат надминати. Той е треньорът с най-много мачове – 860, и най-много победи – 659, в историята на баскетболния Реал Мадрид.

При него мадридчани печелят деветата си европейска титла през 2015 г. и десетата през 2018 г. Ласо приключва периода си начело на Реал с 22 трофея – толкова, колкото има и следващият треньор в тази класация, Лоло Сайнс.

3. Лоло Сайнс

Лоло Сайнс е една от ключовите фигури в историята на клуба и важна част от прехода между ранната доминация на Реал и следващите големи европейски успехи.

Бивш играч на мадридчани, Сайнс застава начело на отбора и го извежда до 22 трофея, с което се изравнява с Пабло Ласо като втория най-титулуван треньор в историята на баскетболния Реал Мадрид след Ферандиc.

Най-ярките моменти от европейската му ера идват през 1978 и 1980 г., когато Реал печели шестата и седмата си Купа на Европа.

Тези успехи затвърждават статута на Реал като водеща сила в европейския баскетбол и превръщат Сайнс в един от най-важните треньори в клубната история.

4. Желко Обрадович

Престоят на Желко Обрадович в Мадрид е сравнително кратък, но оставя огромна следа.

През 1995 г. сръбският специалист извежда Реал до осмата му Купа на Европа – първа европейска титла за клуба от 1980 г. насам. В центъра на този отбор е легендарният литовски център Арвидас Сабонис, който се превръща в една от големите звезди на европейския баскетбол.

Триумфът през 1995 г. има особено значение, защото прекъсва 15-годишното чакане на Реал за нова европейска корона и връща клуба на върха на континента.

5. Хоакин Ернандес

Името на Хоакин Ернандес често остава в сянката на по-известните му наследници, но мястото му в историята на Реал е безспорно.

Именно Ернандес е треньорът, който извежда мадридчани до първата Купа на Европа в историята на клуба през 1964 г.

Това е началото на европейската легенда на Реал Мадрид. Само няколко години по-късно клубът вече се превръща в доминираща сила на континента, а първият успех от 1964 г. поставя основите на бъдещата му европейска история.

6. Чус Матео

Последното име в списъка е Чус Матео – треньорът, който добавя най-новата европейска глава към историята на Реал Мадрид.

Матео поема първия отбор през 2022 г., след като дълги години е част от структурата на клуба и работи като помощник на Пабло Ласо.

Само година по-късно той извежда Реал до 11-ата Купа на Европа в историята на клуба. Финалът през 2023 г. срещу Олимпиакос остава паметен с драматичната развръзка и решаващия изстрел на Серхио Люл в последните секунди.

Така Матео се присъединява към Ферандиc, Ласо, Сайнс, Обрадович и Ернандес като един от треньорите, извели Реал до европейския връх.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google