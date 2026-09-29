Панатинайкос остава без една от големите си звезди за следващите два мача в Евролигата

Испанският национал Хуанчо Ернангомес е получил контузия и ще отсъства приблизително десет дни, потвърди старши треньорът на Панатинайкос Желко Обрадович.

„Ернангомес няма да играе. Не знам точно колко време - може би десет дни“, коментира сръбският специалист, цитиран от Eurohoops.net, преди утрешното домакинство срещу АСВЕЛ Вильорбан в Евролигата.

Испанецът се контузи по време на съботния двубой, в който Панатинайкос загуби от ПАОК на полуфинали за Суперкупата на Гърция, а медицинският щаб диагностицира спазъм на десния аддуктор.

Освен домакинството срещу АСВЕЛ, Хуанчо Ернангомес ще пропусне и срещата с Макаби Тел Авив в петък в Атина, както и мача с Викос от вътрешното първенство.

Остава под въпрос дали 31-годишният баскетболист ще успее да се възстанови навреме за домакинския двубой срещу Фенербахче на 8 октомври в Евролигата.

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