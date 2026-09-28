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Спечелете 10 двойни билета за мача Апоел - Реал Мадрид

  • 28 сеп 2026 | 20:17
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Спечелете 10 двойни билета за мача Апоел - Реал Мадрид

Евролигата и Sportal.bg раздават 10 двойни билета за сблъсъка в София между Апоел и Реал Мадрид. Включете се, за да имате възможност да гледате баскетбол от световна класа на живо в залата.

Условията за участие са следните: трябва да последвате @sportalbg и @euroleaguebg в Инстаграм и да тагнете в коментар този, с когото искате да споделите емоцията от мача.

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Мачът е на 1 октомври (четвъртък) от 19:00 часа в „Арена София“.

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