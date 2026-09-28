Спечелете 10 двойни билета за мача Апоел - Реал Мадрид

Евролигата и Sportal.bg раздават 10 двойни билета за сблъсъка в София между Апоел и Реал Мадрид. Включете се, за да имате възможност да гледате баскетбол от световна класа на живо в залата.
Условията за участие са следните: трябва да последвате @sportalbg и @euroleaguebg в Инстаграм и да тагнете в коментар този, с когото искате да споделите емоцията от мача.
Кралете на Европа пристигат в София! Ето цените на билетите за шоуто Апоел - Реал Мадрид
Мачът е на 1 октомври (четвъртък) от 19:00 часа в „Арена София“.