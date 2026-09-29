Следете със Sportal.bg Евролига маратона тази вечер

Вторият кръг в Евролигата започва днес с осем мача, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

От 19:00 часа Барселона гостува на Дубай.

В 20:00 часа стартира срещата между Анадолу Ефес и Реал Мадрид в Турция.

По същото време Жалгирис приема Олимпиакос с българските национали Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър в Каунас.

Везенков, Коди и Олимпиакос гонят втора победа в Евролигата

В 20:45 часа Байерн Мюнхен гостува на Фенербахче в Истанбул.

От 21:00 часа е срещата между Цървена звезда и Апоел Тел Авив в Белград.

В 21:30 часа един срещу друг се изправят отборите на Валенсия и Баскония на територията на "оранжевите".

По същото време е и италианското дерби между Олимпия Милано и Виртус Болоня в Милано.

Последната среща за вечерта е между Париж и Партизан от 21:45 часа във френската столица.

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