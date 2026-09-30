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Звезда на Партизан изпрати послание до Шакил О'Нийл: Трябва да дойдеш при "гробарите"

  • 30 сеп 2026 | 13:17
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Звезда на Партизан изпрати послание до Шакил О'Нийл: Трябва да дойдеш при "гробарите"

Олимпиакос победи Жалгирис във втория кръг на Евролигата с резултат 93-91, но освен със страхотния баскетбол, мачът бе белязан и от гостуването на НБА легендата Шакил О'Нийл.

Разбира се, това не остана незабелязано от Карлик Джоунс, като плеймейкърът на Партизан изпрати ясно послание и индиректна покана към Шакил в Инстаграм да посети някой от мачовете на „черно-белите“ в „Белградска Арена“.

"Някой да каже на Шак, че трябва да дойде при Гробарите.", написа Карлик Джоунс в Инстаграм стори.

Припомняме, че в същата вечер, когато Жалгирис и Олимпиакос премериха сили, Партизан надигра тима на Париж във френската столица с 92-79, а Карлик Джоунс отбеляза 20 точки.

След успешния старт и пълен актив от две победи в първите два кръга, следващият мач на Партизан е в петък, когато тимът гостува на Байерн в Мюнхен.

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Снимки: Gettyimages

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