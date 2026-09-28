Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига

От Голомеев до Везенков - българите, които блестяха срещу Реал Мадрид

  • 28 сеп 2026 | 15:17
  • 606
  • 0

През годините няколко поколения български баскетболисти са оставили ярка следа в мачовете си срещу испанския колос Реал Мадрид — от легендарния Атанас Голомеев до Александър Везенков. Както е известно, “лос бланкос” гостуват в “Арена София” на 1 октомври за мач от Евролигата с Апоел Тел Авив, който притежава състезателните права и на български национал - Борислав Младенов. Предстоящият мач е подходящ повод да обърнем внимание на най-силните изяви на български баскетболисти срещу испанския гранд през годините.

Реал Мадрид непоклатим на европейския връх - единственият клуб с двуцифрен брой трофеи
Реал Мадрид непоклатим на европейския връх - единственият клуб с двуцифрен брой трофеи

Най-впечатляващото индивидуално представяне е на легендарния Атанас Голомеев. На 26 февруари 1970 г. той избухва с 38 точки при историческата победа на Академик София над Реал със 101:86. Година по-късно Голомеев отново наказва мадридчани, този път с 33 точки, при поражението на Академик със 79:100 в Мадрид.

Как започва баскетболната история на Реал Мадрид
Как започва баскетболната история на Реал Мадрид

През 1996 г. идва легендарната плевенска вечер. Плама Плевен побеждава Реал Мадрид с 93:84, а Цветан Антов вкарва 23 точки, докато Георги Младенов добавя 18. Изцяло българският състав на Дарин Великов успява да надвие звездния тим на Желко Обрадович. Само година по-рано Реал става европейски клубен шампион.

Кралете на Европа пристигат в София! Ето цените на билетите за шоуто Апоел - Реал Мадрид
Кралете на Европа пристигат в София! Ето цените на билетите за шоуто Апоел - Реал Мадрид

Седем години по-късно пък Тодор Стойков записва 19 точки при друга историческа победа — тази на Лукойл Академик с 93:91 в зала “Универсиада” в София. Срещата е от турнира УЛЕБ Къп.

Благо Георгиев за идването на Реал Мадрид: Най-големите пристигат в София, аз такова нещо не изпускам
Благо Георгиев за идването на Реал Мадрид: Най-големите пристигат в София, аз такова нещо не изпускам

А през 2023 г. идва редът на Александър Везенков. Във финала на Евролигата той реализира 29 точки за Олимпиакос срещу Реал Мадрид — изравнен рекорд за най-много точки във финал от ерата на финалната четворка, постигнат първо от Шейн Ларкин. Олимпиакос обаче губи драматично с 78:79 след кош на Серхио Люл в последните секунди.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Евролига

Звезда от Евролигата тъкмо пристигна в НБА, но може да не остане в новия си тим

Звезда от Евролигата тъкмо пристигна в НБА, но може да не остане в новия си тим

  • 28 сеп 2026 | 13:01
  • 606
  • 0
Донатас Мотеюнас готов да се включи в амбициозния проект на ПАОК

Донатас Мотеюнас готов да се включи в амбициозния проект на ПАОК

  • 28 сеп 2026 | 12:00
  • 498
  • 0
40-годишен шампион в Евролигата се завърна в Олимпиакос

40-годишен шампион в Евролигата се завърна в Олимпиакос

  • 28 сеп 2026 | 10:58
  • 816
  • 0
Как започва баскетболната история на Реал Мадрид

Как започва баскетболната история на Реал Мадрид

  • 28 сеп 2026 | 10:36
  • 1991
  • 0
Реал Мадрид идва в София с цяла армия бивши играчи от НБА

Реал Мадрид идва в София с цяла армия бивши играчи от НБА

  • 27 сеп 2026 | 16:14
  • 7580
  • 6
Благо Георгиев за идването на Реал Мадрид: Най-големите пристигат в София, аз такова нещо не изпускам

Благо Георгиев за идването на Реал Мадрид: Най-големите пристигат в София, аз такова нещо не изпускам

  • 27 сеп 2026 | 10:42
  • 23552
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

  • 28 сеп 2026 | 11:55
  • 76830
  • 164
Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

  • 28 сеп 2026 | 09:13
  • 40233
  • 15
Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

  • 28 сеп 2026 | 09:51
  • 22214
  • 68
Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

  • 28 сеп 2026 | 12:10
  • 15293
  • 18
Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

  • 28 сеп 2026 | 07:52
  • 9943
  • 0
Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

  • 28 сеп 2026 | 09:17
  • 8857
  • 7