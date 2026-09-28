От Голомеев до Везенков - българите, които блестяха срещу Реал Мадрид

През годините няколко поколения български баскетболисти са оставили ярка следа в мачовете си срещу испанския колос Реал Мадрид — от легендарния Атанас Голомеев до Александър Везенков. Както е известно, “лос бланкос” гостуват в “Арена София” на 1 октомври за мач от Евролигата с Апоел Тел Авив, който притежава състезателните права и на български национал - Борислав Младенов. Предстоящият мач е подходящ повод да обърнем внимание на най-силните изяви на български баскетболисти срещу испанския гранд през годините.

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Най-впечатляващото индивидуално представяне е на легендарния Атанас Голомеев. На 26 февруари 1970 г. той избухва с 38 точки при историческата победа на Академик София над Реал със 101:86. Година по-късно Голомеев отново наказва мадридчани, този път с 33 точки, при поражението на Академик със 79:100 в Мадрид.

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През 1996 г. идва легендарната плевенска вечер. Плама Плевен побеждава Реал Мадрид с 93:84, а Цветан Антов вкарва 23 точки, докато Георги Младенов добавя 18. Изцяло българският състав на Дарин Великов успява да надвие звездния тим на Желко Обрадович. Само година по-рано Реал става европейски клубен шампион.

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Седем години по-късно пък Тодор Стойков записва 19 точки при друга историческа победа — тази на Лукойл Академик с 93:91 в зала “Универсиада” в София. Срещата е от турнира УЛЕБ Къп.

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А през 2023 г. идва редът на Александър Везенков. Във финала на Евролигата той реализира 29 точки за Олимпиакос срещу Реал Мадрид — изравнен рекорд за най-много точки във финал от ерата на финалната четворка, постигнат първо от Шейн Ларкин. Олимпиакос обаче губи драматично с 78:79 след кош на Серхио Люл в последните секунди.

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Снимки: Imago