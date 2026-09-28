Как започва баскетболната история на Реал Мадрид

Баскетболът е създаден през 1891 г. от канадския физкултурен учител Джеймс Нейсмит, но са нужни близо четири десетилетия, за да се превърне спортът в част от испанския обществен живот. В края на 20-те години на XX век, на фона на постепенно нарастващата му популярност, Анхел Кабрера предлага на Реал Мадрид да създаде собствена баскетболна секция.

Идеята поставя началото на история, която впоследствие ще превърне мадридския клуб в една от най-големите сили в европейския баскетбол.

На 1 март 1931 г. във вестник „Ла Либертад“ се появява кратко съобщение:

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„Наближава датата, на която трябва да започне регионалното първенство по баскетбол и тъй като Реал Мадрид желае да представи отбор, моли всички членове, интересуващи се от този спорт, да изпратят заявленията си за участие в секретариата на клуба, на адрес „Кабалеро де Грасия“ 15, преди 4-то число на текущия месец.“

Зад тази на пръв поглед обикновена обява стои Анхел Кабрера – испанец, който вече е опознал баскетбола в Аржентина. След като получава разрешение от ръководството на Реал Мадрид, той се заема със задачата да събере първите играчи и да постави основите на новата секция.

Само седмица по-късно, на 8 март, във вестник „ABC“ е публикувано ново съобщение:

„Молим всички господа, проявяващи интерес към практикуването на този спорт, да се отбият в секретариата на клуба, на адрес „Кабалеро де Грасия“ № 15, за да получат инструкции.“

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Така, с две кратки обяви във вестниците, започва баскетболната история на "Кралския клуб".

В онези години развитието на баскетбола в Испания до голяма степен зависи от ентусиазма на отделни хора. Кабрера е не само основател на баскетболната секция на клуба, но и неин играч, както и един от инициаторите за създаването на Кастилската федерация.

Сред първите му съотборници е Сегундо Браня, който няколко години по-късно поема треньорската роля. През 1935 г. той става първият официален треньор на баскетболния отбор.

Началото е скромно, но амбицията е голяма. Никой тогава не може да знае, че този новосформиран отбор ще се превърне в клуб с десетки национални титли, европейски купи и поколения легендарни баскетболисти.

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