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Пуснаха промоция на билетите за Апоел - Реал Мадрид

  • 30 сеп 2026 | 14:20
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Пуснаха промоция на билетите за Апоел - Реал Мадрид

Отборът на Реал Мадрид пристига в София за сблъсъка с Апоел Тел Авив от третия кръг на Евролигата. Мачът е на 1 октомври (четвъртък) от 19:00 часа в "Арена София", а организаторите на събитието обявиха нещо интересно за феновете, които искат да наблюдават супермача на живо.

Тяхното специално предложение е: Купи 2 билета на цената на 1.

"Вземи приятел и гледайте на живо Апоел срещу Реал Мадрид - най-успешния клуб в историята на Евролигата. Двама в залата на цената на един. За една голяма баскетболна вечер."

КУПИ 2 БИЛЕТА НА ЦЕНАТА НА 1 - ТУК!

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