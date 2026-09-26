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Кралете на Европа пристигат в София! Ето цените на билетите за шоуто Апоел - Реал Мадрид

  • 26 сеп 2026 | 16:33
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Кралете на Европа пристигат в София! Ето цените на билетите за шоуто Апоел - Реал Мадрид

Испанският колос Реал Мадрид гостува за втора поредна година у нас в рамките на Евролигата. В четвъртък (1 октомври) лидерът по европейски клубни титли се изправя срещу Апоел Тел Авив в “Арена София”, а билетите за интригуващия двубой вече са в продажба.

Цените на пропуските започват от 30 евро, а най-скъпите са на стойност 65 евро. С билети за шоуто в “Арена София” можете да се сдобиете чрез платформата eventim.bg - ТУК!

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Реал Мадрид изигра общо три мача срещу Апоел на българска земя през сезон 2025/26. “Лос бланкос” гостуваха три пъти в “Арена Ботевград” - веднъж в редовния сезон, а през пролетта на тази година още два пъти в плейофите. Мадридчани елиминираха Апоел с 3-1 победи по пътя към финала, в който преклониха глава пред Александър Везенков и Олимпиакос.

Мадридчани вече спечелиха първия си трофей за сезона, след като останаха без такъв през 2025/26. По-рано този месец Реал надви на финала за Суперкупата на Евролигата Олимпиакос с 93:89.

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