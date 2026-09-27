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Реал Мадрид идва в София с цяла армия бивши играчи от НБА

  • 27 сеп 2026 | 16:14
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Имената на цели 11 играли в НБА баскетболисти личат в актуалния състав на най-големия баскетболен клуб на Стария континент - Реал Мадрид. Испанците са един от двата тима с най-много играчи с опит в НБА в Евролигата този сезон, като другият е Дубай, също с 11 баскетболисти, изявявали се в най-силното първенство в света.

Както е известно, “лос бланкос” за втора поредна година ще дойдат в България за мач от Евролигата. Испанският гранд излиза срещу Апоел Тел Авив в “Арена София” в четвъртък (1 октомври). Двубоят е от редовния сезон на Евролигата.

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Гардовете на “белите”, които са били част от различни отбори от НБА са аржентинската звезда Факундо Кампацо (Денвър, Далас), французинът Тео Маледон (Оклахома Сити, Шарлът, Финикс) и американецът Ник Смит (Шарлът, ЛА Лейкърс).

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Три от крилата на тима - Тимоте Луваву-Кабаро (Филаделфия, Оклахома Сити, Чикаго, Бруклин, Атланта), аржентинецът Габриел Дек (Оклахома Сити) и украинецът Макс Шулга (Бостън, миналия сезон), също са се изявявали в Лигата на извънземните.

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Интересното е, че и петимата играчи на позицията център за Реал в момента имат опит в НБА. Това са Чума Океке (Орландо, Филаделфия, Кливланд), една от големите звезди на "белите" Валтер Таварес (Атланта, Кливланд), Оливие Сар (Оклахома Сити, Кливланд), Усман Гаруба (Хюстън, Голдън Стейт) и Деймиън Джоунс, който има доста години в НБА зад гърба си с няколко тима - Голдън Стейт, Атланта, Финикс, ЛА Лейкърс, Сакраменто Кингс, Юта, Кливланд.

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