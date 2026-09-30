Тай Одиасе: Ако следваме нашия план, имаме добри шансове срещу Реал Мадрид

Центърът на Апоел Тел Авив Тай Одиасе коментира предстоящия сблъсък с Реал Мадрид от Евролигата в "Арена София".

- Какви са очакванията ти за мача утре?

- Мисля, че трябва да следваме нашия план, да играем с максимални усилия през всичките 40 минути, да играем здраво, физически. Те са много добър отбор, разбира се, всички знаят това. Ако се придържаме към нашия план, имаме добри шансове за победа.

- Какъв съперник е Реал Мадрид?

- Всички знаят кой е Реал Мадрид, не мисля, че е необходимо да обяснявам това. Всеки, който гледа баскетбол, знае колко добър отбор е Реал Мадрид. Идват тук след две загуби, така че ще бъдат още по-концентрирани.

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- Какво искаш да кажеш на феновете в България?

- Подкрепете ни колкото е възможно по-силно. Всичко, които ще дойдете на мача, моля ви да ни подкрепите.

- Как мислиш, по-лесно ли е да се играе след победата вчера или трябва да забравите тази среща и да се фокусирате върху двубоя утре?

- Имам къса памет, когато става дума за Евролигата, имаме двойна седмица, така че не можем да празнуваме последната победа, защото ако загубим утре, това означава да започнем от нулата. Трябва да се концентрираме върху предстоящия мач.

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Снимки: Борислав Цветанов