БФС промени дати и часове на два мача

Спортно-техническата комисия на БФС промени началния час на един мач от втория предварителен кръг на турнира за Купата на страната, както и деня на провеждане и часа на още един двубой. Така по предложение на Българската професионална футболна лига и със съгласието на съответните клубове, бяха направени промени в програмата на две срещи от втория предварителен кръг на Sesame Купа на България.

Обявиха програмата по дни и часове за втория предварителен кръг на Sesame Купа на България

Двубоят между Беласица (Петрич) и Добруджа 1919 (Добрич) ще се проведе на 4 октомври 2026 г. (неделя) от 13:00 ч., вместо от първоначално обявения начален час 15:00 ч.

Срещата между Оборище (Панагюрище) и Янтра 2019 (Габрово) се пренасрочва за 4 октомври 2026 г. (неделя) от 14:00 ч., вместо за 3 октомври от 14:00 ч.

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