Атанас Рибарски изведе националите на първа тренировка в Бояна

Временният селекционер на България Атанас Рибарски официално стартира престоя си начело на мъжкия национален отбор по футбол. Младият специалист, който до момента водеше формацията до 19 години, проведе първото си занимание с "лъвовете" на клубната база на Трикольорите.

Пред Атанас Рибарски и неговия щаб няма никакво време за губене, тъй като пред българския тим предстоят две изключително важни гостувания в рамките на броени дни. Серията от срещи извън страната започва на 3 октомври с тежък сблъсък срещу Исландия, а само три дни по-късно – на 6 октомври – „лъвовете“ ще премерят сили и с отбора на Люксембург.

снимка: Team Bulgaria

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