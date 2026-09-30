Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лига на нациите

Атанас Рибарски изведе националите на първа тренировка в Бояна

  • 30 сеп 2026 | 15:20
  • 110
  • 0
Атанас Рибарски изведе националите на първа тренировка в Бояна

Временният селекционер на България Атанас Рибарски официално стартира престоя си начело на мъжкия национален отбор по футбол. Младият специалист, който до момента водеше формацията до 19 години, проведе първото си занимание с "лъвовете" на клубната база на Трикольорите.

Пред Атанас Рибарски и неговия щаб няма никакво време за губене, тъй като пред българския тим предстоят две изключително важни гостувания в рамките на броени дни. Серията от срещи извън страната започва на 3 октомври с тежък сблъсък срещу Исландия, а само три дни по-късно – на 6 октомври – „лъвовете“ ще премерят сили и с отбора на Люксембург.

снимка: Team Bulgaria

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ботев (Враца): В този тежък момент сме съпричастни с болката на всички, които го познаваха и работеха с него

Ботев (Враца): В този тежък момент сме съпричастни с болката на всички, които го познаваха и работеха с него

  • 30 сеп 2026 | 09:53
  • 1368
  • 3
От ЦСКА 1948: В този тежък момент сме с вас! Поклон пред паметта му

От ЦСКА 1948: В този тежък момент сме с вас! Поклон пред паметта му

  • 30 сеп 2026 | 09:46
  • 1324
  • 4
Андрей Грозданов от Септември U18 спечели наградата за гол на месец август

Андрей Грозданов от Септември U18 спечели наградата за гол на месец август

  • 30 сеп 2026 | 09:40
  • 511
  • 0
Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

  • 30 сеп 2026 | 09:28
  • 29076
  • 10
Бившият кмет на Пловдив: Нищо не подсказваше Илиян Филипов да е притеснен

Бившият кмет на Пловдив: Нищо не подсказваше Илиян Филипов да е притеснен

  • 30 сеп 2026 | 09:09
  • 7518
  • 4
ПФК Ботев: Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на клуба

ПФК Ботев: Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на клуба

  • 30 сеп 2026 | 09:07
  • 6175
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

  • 30 сеп 2026 | 07:09
  • 96278
  • 225
Балъков: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит

Балъков: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит

  • 30 сеп 2026 | 13:51
  • 6520
  • 12
Официално! Атанас Рибарски пое националите

Официално! Атанас Рибарски пое националите

  • 30 сеп 2026 | 14:14
  • 4762
  • 21
Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

  • 30 сеп 2026 | 09:28
  • 29076
  • 10
МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

  • 30 сеп 2026 | 08:50
  • 43728
  • 22
България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

  • 30 сеп 2026 | 08:00
  • 11695
  • 2