Финландия показа къде е мястото на Сан Марино със седем гола

Финландия очаквано нямаше проблем със Сан Марино и разгроми аутсайдера в група 1 на Лига "С" със 7:0 като гост. "Суоми" отбеляза съответно три и четири гола в двете полувремена, а допълнителното улеснение дойде от факта, че в 51-вата минута домакините останаха с човек по-малко, след като Голинучи получи директен червен картон.

Още в петата минута Йоел Похянпало откри резултата с удар от въздуха от около осем метра. дошъл след неособено добро изчистване от бранител на домакините. Девет минути по-късно Адриан Сванбек удвои с глава лед центриране на Валта. Бенямин Келман увеличи аванса на гостите в 33-тата минута, след като получи от Сванбек и стреля по земя.

След почивката Валта (50', 55') и Похянпало (79', 88') вкараха по два гола, за да докарат резултата до 7:0. Първото попадение на халфа дойде след удар от около 25 метра, а вторият след техничен изстрел след границата на наказателното поле.

Първият гол на Похянпало също бе след качествено изпълнение с външната част на обувката, а второто - след точно изпълнена дузпа.

Така първият двубой на Сан Марино в Лига "С" изобщо се оказа печален, а отборът е в серия от 15 поредни срещи без победа.

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